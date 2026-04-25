Ernie Dosio, un proprietar de podgorie în vârstă de 75 de ani, vâna duiker-ul cu spate galben, o specie de antilopă, în Gabon, țară din Africa Centrală, când s-a produs incidentul. În timp ce se aflau în pădurea tropicală Lope-Okanda, el și ghidul său au dat peste cinci elefanți femele, însoțite de un pui.

Originar din Lodi, California, Dosio a adunat de-a lungul anilor o colecție impresionantă de trofee de vânătoare, inclusiv animale precum elefanți și lei. Se pare că era o figură cunoscută în cadrul Sacramento Safari Club.

Potrivit The Guardian, care citează Daily Mail, operatorul de safari Collect Africa a confirmat decesul clientului său. Compania a mai transmis că vânătorul profesionist care îl ghida pe Dosio a suferit răni grave în timpul incidentului.

Reflectând asupra vieții lui Dosio, un vânător pensionat care îl cunoștea a declarat pentru publicația britanică: „Ernie vâna de când putea ține o pușcă în mână și avea multe trofee din Africa și din SUA. Deși mulți nu sunt de acord cu vânătoarea animalelor de talie mare, toate vânătorile lui Ernie erau strict autorizate și legale și erau înregistrate ca măsuri de conservare prin reducerea numărului de animale.”

Aceeași sursă, cu sediul în Cape Town, a descris incidentul ca fiind o „surpriză” pentru elefanți, din cauza prezenței lui Dosio și a ghidului său.

Dosio era proprietarul Pacific AgriLands Inc, o companie care administra 12.000 de acri de podgorii în Modesto, oferind totodată servicii și finanțare pentru echipamente producătorilor de vin. Reprezentanții ambasadei SUA în Gabon coordonează acum repatrierea rămășițelor sale în California, a relatat Mail.

Pădurile din Gabon sunt cunoscute pentru faptul că adăpostesc aproximativ 95.000 de elefanți de pădure, reprezentând cea mai mare parte a populației mondiale a acestei specii, considerată a fi grav amenințată cu dispariția.

În fiecare an, clienții industriei vânătorii de trofee ucid zeci de mii de animale sălbatice în întreaga lume.

Tururile legale de vânătoare din Africa sunt populare în rândul unor americani înstăriți, printre care și Donald Trump Jr., care a fost fotografiat ținând în mână coada tăiată a unui elefant în urmă cu mai bine de un deceniu.

Vânătoarea internațională de trofee este o industrie de milioane de dolari. În Africa de Sud, estimările privind valoarea industriei variază de la 100 de milioane de dolari în 2005, la 68 de milioane de dolari în 2012 și 120 de milioane de dolari în 2015, potrivit Fundației EMS.

În timpul primului său mandat prezidențial, Donald Trump a înființat un comitet consultativ controversat pentru protecția faunei sălbatice, cu scopul de a contribui la revizuirea normelor federale privind importul de capete și piei de elefanți, lei și rinoceri africani. Comitetul a fost desființat în 2020 în urma unor procese în care se susținea că era un organism ilegal și părtinitor, alcătuit în mare parte din vânători de trofee, mai degrabă decât din ecologiști, care se străduiau să promoveze beneficiile economice ale vânătorii de vânat mare.

Anul trecut, un alt vânător american a fost ucis de un bivol pe care îl urmărea în timpul unei expediții de vânătoare în Africa de Sud.