La munte, la peste 1700 de metri altitudine, vor fi mai ales ninsori. Maximele pleacă de la 8 grade în depresiuni și vor ajunge până la 16...17 grade în nord-vestul țării.

În Dobrogea și cu Bărăgan avem atmosferă mohorâtă: cer acoperit și ploi pe suprafețe restrânse. În nord-estul Munteniei, vântul o să bată cu 45...50 km/h, iar temperaturile se opresc la 15 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, vor fi înnorări persistente, o să plouă și pe aici, iar vântul va fi mai insistent. La amiază vor fi cel mult 15 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță mulți nori, ploi în zonele joase, dar și ceva ninsori pe la munte. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 14 grade.

Vin câteva ploi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar apare și soarele printre nori. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, vor ajunge până la 16...17 grade Celsius.

În ținuturile vestice, vedem puțin soarele în Crișana, dar în rest norii vor fi numeroși, o să plouă pe suprafețe extinse și se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. La munte, la altitudini mari, o să ningă, iar în sudul Banatului vântul o să bată cu 50 km/h.

În Transilvania cerul rămâne acoperit, o să plouă în zonele joase, dar la munte, la altitudini mari, se anunță ninsori și lapoviță. Se mai încălzește puțin și după prânz se vor atinge 15 grade la Târgu Mureș.

În sud-vestul țării urmează o zi neplăcută, cu înnorări persistente și ploi în multe zone. În vestul Olteniei, vântul o să bată cu 50 km/h, iar la amiază vor fi 15 grade la Târgu Jiu.

Și în ținuturile sudice găsim mulți nori, va continua să plouă și se mai încălzește puțin. Se vor înregistra în jur de 15 grade.

În București, înnorările persistă, mai vin câteva ploi slabe și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 14 grade.

La munte apar precipitații sub toate formele, iar în Carpații Occidentali și Meridionali se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. La altitudini de peste 1700 de metri va ninge, iar în Carpații de Curbură vântul va ajunge la viteze de 45...50 km/h. Temperaturile din stațiuni cresc ușor.