În astrologie, Uranus este asociat cu schimbările bruște, originalitatea, inovația și libertatea.

Planeta imprevizibilului are nevoie de 84 de ani pentru a parcurge întregul zodiac.

Anul trecut, între 7 iulie și 8 noiembrie, Uranus a vizitat zodia Gemeni pentru o scurtă perioadă. Situațiile și ideile apărute în acel interval ne-au arătat deja direcția marilor schimbări care vor fi puse în practică acum.

Începând cu 26 aprilie 2026, Uranus se instalează în Gemeni pentru următorii șapte ani. Această poziție va modifica profund modul în care gândim, asimilăm informații și interacționăm. De asemenea, este strâns legat de inteligență și descoperiri, motiv pentru care intrarea în Gemeni, zodia comunicării și gândirii, va avea un impact uriaș.

Tranzitul lui Uranus în Gemeni aduce revoluții în domeniul comunicării, rețelelor sociale, în sistemele de învățământ, dar și-n structurile de transport, care vor beneficia de soluții inedite pentru a spori mobilitatea.

Cum influențează zodiile tranzitul lui Uranus în Gemeni:

Berbec / Ascendent în Berbec

Sub influența lui Uranus în Gemeni, nativii Berbec devin dornici să învețe lucruri inedite și să se înconjoare de persoane cu viziuni originale. Se pliază ușor pe transformările din jur, fiind atrași de proiecte moderne și de mediul online. Stilul de comunicare și gândirea trec printr-o schimbare, dându-le curajul să rezolve cu totul altfel provocările de zi cu zi.

Taur / Ascendent în Taur

Tranzitul lui Uranus în Gemeni le transformă nativilor Taur complet viziunea asupra banilor și a modului în care își folosesc talentele. Au parte de șanse neașteptate de a-și crește veniturile, fiind îndemnați să caute surse noi de câștig. De asemenea, Taurii renunță la vechile obiceiuri și adoptă metode moderne, mult mai ingenioase pentru a-și administra bugetul personal și a obține stabilitatea materială.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Găzduindu-l pe Uranus în propriul semn, nativii Gemeni devin personajele principale ale acestor transformări. Nativii trec printr-o perioadă în care încep un capitol cu totul nou. Vor simți o nevoie puternică să arate cine sunt cu adevărat și să își schimbe ritmul de viață. Chiar dacă unele decizii sunt luate pe neașteptate, ele vor oferi multă libertate.

Rac / Ascendent în Rac

Sub influența lui Uranus în Gemeni, nativii Rac trec prin schimbări interioare profunde. Nativii reușesc să scape de fricile din trecut și de obiceiurile care îi țineau pe loc. Intuiția devine mult mai puternică, arătându-le clar direcția cea bună. Astfel, nativii reușesc să facă pace cu trecutul și să își regăsească echilibrul interior.

Leu / Ascendent în Leu

Sub influența lui Uranus în Gemeni, nativii Leu au parte de schimbări neașteptate în grupul de prieteni și în planurile de viitor. Leii aleg să se înconjoare de persoane cu idei îndrăznețe și renunță treptat la relațiile care îi țin pe loc. Prieteniile cu persoane nonconformiste le oferă energia și inspirația necesare pentru a-și pune visurile în practică.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Tranzitul lui Uranus în Gemeni aduce nativilor Fecioară posibilitatea unor schimbări bruste de direcție în plan profesional. Pentru a reuși, aceștia trebuie să renunțe la metodele clasice de lucru și să se bazeze pe originalitate. Capacitatea de a aduce îmbunătățiri și curajul de a-și pune în valoare ideile le vor aduce recunoașterea pe care o merită.

Balanță / Ascendent în Balanță

Sub influența lui Uranus în Gemeni, nativii Balanță simt nevoia să își lărgească orizonturile prin călătorii și studii. Nativii trec printr-o schimbare a principiilor de viață și sunt gata să iasă din zona de confort. De asemenea, descoperă perspective noi, asimilează ușor informații utile și își schimbă complet felul în care privesc lumea, având curajul să exploreze domenii diferite față de cele cu care erau obișnuiți.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Sub influența lui Uranus în Gemeni, nativii Scorpion se eliberează treptat de relațiile și de persoanele de care depindeau emoțional sau financiar. În același timp, pot apărea schimbări neașteptate legate de banii deținuți la comun, cum ar fi bugetul cuplului sau unele datorii. Aceste situații îi obligă să fie mult mai flexibili în legăturile apropiate și să comunice deschis, acceptând că unele situații nu pot fi planificate strict.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Tranzitul lui Uranus în Gemeni aduce schimbări majore pentru nativii Săgetător în privința relației de cuplu sau a contractelor de muncă. Nativii își doresc alături persoane cu idei moderne și pun preț pe independență. De asemenea, flexibilitatea devine cheia succesului, ajutându-i să se adapteze ușor și să păstreze o atmosferă plăcută în interacțiunile cu cei din jur.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Sub influența lui Uranus în Gemeni, nativii Capricorn sunt gata să își schimbe complet rutina zilnică și stilul de muncă. Nativii caută soluții practice și moderne pentru a-și organiza mai bine programul. De asemenea, acceptă mult mai ușor schimbările la locul de muncă, dar și în ceea ce privesc obiceiurile care îi ajută să se mențină sănătoși.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Cu planeta lor guvernatoare, Uranus, în Gemeni, nativii Vărsător devin mult mai creativi, spontani și dornici să își spună deschis ideile. Vărsătorii simt nevoia să se exprime liber și își valorifică talentele, implicându-se în activități noi și captivante. În viața sentimentală, libertatea devine cea mai importantă. Din acest motiv, Vărsătorii sunt atrași de relații relaxate, ieșite din tipare, în care nu se simt îngrădiți.

Pești / Ascendent în Pești

Sub influența lui Uranus în Gemeni, nativii Pești au parte de schimbări importante în familie și în mediul de acasă. Vor dori să lase în urmă vechile obiceiuri ale familiei și să își câștige independența. Pe de altă parte, pot lua decizii neașteptate în privința spațiului de locuit. Pentru a se simți cu adevărat bine, nativii aleg să redecoreze, totul pentru a se bucura de un confort sporit.