Potrivit meteorologilor, în intervalul 30 martie, ora 10:00 - 31 martie, ora 10:00, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei şi a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei şi în vestul şi sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40 - 50 km/h.

În aceeaşi perioadă, va ploua în majoritatea regiunilor şi pe alocuri se vor mai acumula cantităţi de apă de 10 - 25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1.600 de metri, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare, precizează ANM.

Vremea în București

Conform prognozei de specialitate, în zona Municipiului Bucureşti, până marţi dimineaţa, cerul va avea înnorări şi trecător va ploua slab.

Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, în timp ce minima va oscila între 4 şi 6 grade.