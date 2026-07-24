În săptămâna 27 iulie – 3 august, valorile termice vor fi sub cele normale în sud-estul ţării, iar în rest se vor situa în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi deficitar în vest, sud-vest şi în zonele montane.

În intervalul 3 – 10 august, temperaturile vor deveni mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a ţării, cu cele mai mari abateri pozitive în vest. Totodată, precipitaţiile vor fi deficitare la nivelul întregii ţări, mai ales în regiunile intracarpatice.

În săptămâna 10 – 17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obişnuit în nord, centru şi sud-vest, cu cele mai ridicate valori în vest şi nord-vest. Precipitaţiile vor fi sub normal doar în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de mediile perioadei.

Pentru intervalul 17 – 24 august, ANM estimează temperaturi peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în vest, în timp ce cantităţile de precipitaţii vor reveni la valori apropiate de normal în întreaga ţară.