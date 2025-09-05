Cum va fi vremea în septembrie și prima parte din octombrie. Temperaturi și precipitații | HARTĂ

Vremea
05-09-2025 | 08:13
Toamna
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută publică vineri de meteorologi.

Cristian Anton

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a intervalului.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă uşor mai accentuată în regiunile vestice şi sudice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile nordice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul şi sudul teritoriului.

Regimul pluviometric va avea o tendinţă uşor deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele nordice.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.

Dată publicare: 05-09-2025 08:13

