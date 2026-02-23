Nu a fost emisă nicio avertizare sau atenționare meteorologică pentru această perioadă.

Luni, 23 februarie – după-amiaza și seara

Ziua a debutat cu cer variabil, urmând ca norii să se extindă progresiv pe parcursul după-amiezii. ANM anunță posibilitatea unor ploi slabe spre seară. Vântul va sufla slab spre moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 3 și 5 grade Celsius. Minimele vor coborî în jurul valorii de -1 grad. Spre finalul nopții, meteorologii semnalează formarea ceții în anumite zone ale capitalei.

Marți, 24 februarie – zi cu înnorări și ploi intermitente

Marți aduce un cer predominant noros, cu episoade de ploaie slabă mai ales în cursul zilei. Vântul rămâne slab spre moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime vor ajunge la 6–7 grade Celsius, iar minimele se vor situa între -1 și 0 grade. Valorile termice se mențin, astfel, în parametrii normali pentru această dată din calendar.

Miercuri, 25 februarie – precipitații mixte posibile spre seară

Ultima zi a intervalului prognosticat aduce un cer temporar noros și condiții propice pentru precipitații slabe mixte — posibil lapoviță sau ninsoare ușoară — spre seară și în cursul nopții. Temperaturile maxime vor urca ușor, până la 7–8 grade Celsius. Vântul va continua să sufle slab și moderat.

ANM precizează că nu este în vigoare nicio avertizare meteorologică pentru municipiul București în acest interval și că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin mesaje de nowcasting pentru fenomene severe imediate.

La nivelul țării, meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme rea. Până miercuri seară vor fi precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, intensificări ale vântului în aproape toată țara.