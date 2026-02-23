Ninsori și lapoviță în mare parte din țară. Meteorologii au emis cod galben în mai multe județe. HARTĂ

Din 23 februarie, ora 10:00 până pe 25 februarie, ora 22:00, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării.

Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare, potrivit ANM.

La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste 1400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali), apoi vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10...30 cm. În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 25...35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

Luni (23 februarie) vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte, marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40-55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70-80 km/h și de peste 90-100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității.

Cod galben de ninsori

ANM a emis un cod galben de ninsori valabil în mai multe județe, în intervalul 23 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 10:00, de precipitații însemnate cantitativ, la munte strat de zăpadă, intensificări de vânt și viscol în zona înaltă.