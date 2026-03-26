Au tăiat seiful cu un flex și, potrivit unor surse, în urma lor au aruncat un praf care îi împiedică pe câinii poliției să le dea de urmă.

Primele semne arată că ar fi vorba despre o grupare specializată în astfel de spargeri.

Cel care a trăit primul șocul celor întâmplate a fost chiar primarul comunei Ivești, care, la șase și jumătate, a deschis ușa sediului primăriei.

Maricel Ghioca, primarul com. Ivești, jud Galați: "Când am intrat în sediul primăriei am găsit-o efectiv devastată. Sistemele de alarmă tăiate, curentul tăiat și, următorul pas a fost să sunăm la 112."

Polițiștii au constatat că seiful din primărie fusese tăiat și toți banii dinăuntru, aproximativ 90 de mii de lei, dispăruseră.

Chiar dacă există camere de supraveghere, inclusiv peste drum de primărie, hoții au știut să le deconecteze de la rețeaua de curent electric.

Oana Munteanu Hahui, purtătpr de cuvânt al IPJ Galați: "Persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în sediul unității administrativ teritoriale, distrugând sistemul de alarmă, de unde ar fi sustras dintr-un seif metalic mai multe sume de bani."

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru furt calificat. Metoda de operare pare să fi fost folosită și în cazul altor spargeri date în ultimul an în județul Galați, la un supermarket și la un depozit de echipamente.