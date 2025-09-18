Vortexul polar care ar putea grăbi iarna în România. Cum se produce fenomenul meteorologic

Stiri Stiinta
18-09-2025 | 17:56
vortex polar
X/Twitter

Un nou vortex polar se formează în prezent în stratosfera deasupra Polului Nord, pe măsură ce presiunea și temperaturile scad deja în regiunile polare.

autor
Mihai Niculescu

Având în vedere recentele anomalii oceanice și atmosferice care au un impact asupra vortexului polar, apar semne care indică o iarnă aspră.

Vortexul polar a influențat puternic de-a lungul timpului iernile din Statele Unite, Canada și Europa, inclusiv în România. Mai ales când apare la mijlocul sezonului, ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani, arată Severe Weather.

În fiecare an, odată cu venirea toamnei, regiunile polare încep să se răcească. Acest lucru se datorează faptului că Soarele coboară mai jos și mai puțină energie solară ajunge la Polul Nord. Dar, în timp ce temperaturile polare scad, atmosfera din sud este încă relativ caldă.

Acest lucru provoacă o diferență mare de temperatură între regiunile polare și subtropicale, ceea ce începe să creeze o circulație de joasă presiune (ciclonică) în emisfera nordică. Aceasta se extinde de la straturile superficiale până în straturile superioare ale atmosferei. Acest fenomen este cunoscut sub numele de vortex polar.

Citește și
ninsori, texas, sua
SUA, între extreme meteo. Sudul va fi lovit de un vortex polar în timp ce California se luptă cu incendiile devastatoare

Cele două părți ale vortexului polar

Meteorologii tind să separe întregul vortex polar într-o parte superioară (stratosferică) și una inferioară (troposferică). Ambele joacă un rol diferit, așa că sunt monitorizate separat. Dar este foarte important și modul în care sunt conectate.

Partea superioară (stratosferică) a vortexului polar este mai simetrică și mai puternică, deoarece se rotește la o altitudine mai mare deasupra solului. Dar structura inferioară este mult mai neuniformă și „instabilă”. Acest lucru se datorează influenței terenului/munților și a sistemelor de presiune puternice care acționează ca obstacole în flux.

Un vortex polar puternic înseamnă, de obicei, o circulație polară puternică și un curent jet puternic. Acesta reține aerul rece în Cercul Polar Arctic, creând condiții mai blânde pentru cea mai mare parte a Statelor Unite și a Europei.

Un vortex polar slab poate crea o perturbare a curentului jet și o reacție meteorologică puternică. Drept urmare, este mai dificil să rețină aerul rece, care poate să se răspândească mai liber din regiunile polare în Statele Unite sau în alte regiuni de latitudine medie.

Sursa: severe-weather.eu

Etichete: iarna, vreme rea, vortex polar,

Dată publicare: 18-09-2025 17:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
Citește și...
Vortexul polar din SUA va afecta 300 de milioane de oameni. Un val de aer arctic aduce un ger puternic și multe ninsori
Stiri externe
Vortexul polar din SUA va afecta 300 de milioane de oameni. Un val de aer arctic aduce un ger puternic și multe ninsori

Un vortex polar este așteptat să afecteze cea mai mare parte a Statelor Unite ale Americii în cursul săptămânii viitoare, inclusiv unele zone din sud, care vor înregistra temperaturi scăzute.

SUA, între extreme meteo. Sudul va fi lovit de un vortex polar în timp ce California se luptă cu incendiile devastatoare
Stiri externe
SUA, între extreme meteo. Sudul va fi lovit de un vortex polar în timp ce California se luptă cu incendiile devastatoare

În timp ce coasta de vest a Statelor Unite se confruntă cu cele mai distrugătoare incendii de vegetație din istorie, sudul țării este vizat de un vortex polar, care va aduce ninsori abundente.

Valul de frig va susţine preţurile la energie până la primăvară. Un nou vortex polar, la finalul lunii
Stiri Economice
Valul de frig va susţine preţurile la energie până la primăvară. Un nou vortex polar, la finalul lunii

Primul val de ger cu care se confruntă Europa iarna aceasta a dus la creşterea preţurilor la electricitate şi gaze naturale la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Vortexul polar ar putea ajunge în România. Temperaturile vor coborî și la -20 de grade
Stiri actuale
Vortexul polar ar putea ajunge în România. Temperaturile vor coborî și la -20 de grade

Aveți grijă, după episodul de ninsori vine gerul. În unele zone se vor înregistra și minus 20 de grade. Situația ar putea deveni însă și mai gravă la jumătatea lunii, dacă vortexul format la Polul Nord va ajunge până la noi.

Vortex polar în Statele Unite. Ninsori abundente și ger năpraznic
Stiri externe
Vortex polar în Statele Unite. Ninsori abundente și ger năpraznic

Peste Ocean este iarnă în toată regulă. Din Chicago până în Detroit şi New York, coasta de Est este acoperită de un strat consistent de zăpadă.

Recomandări
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere la Chișinău”
Interviurile Stirileprotv.ro
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere la Chișinău”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a oferit un interviu corespondentului Știrilor Pro TV, Constantin Toma, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului a tranșat problema „știa sau nu PSD de anularea plafonării”: Ședințele sunt pe stenograme
Stiri Politice
Purtătoarea de cuvânt a guvernului a tranșat problema „știa sau nu PSD de anularea plafonării”: Ședințele sunt pe stenograme

Ioana Dogioiu a declarat că purtătorul de cuvânt transmite doar mandatul premierului, nu opinii personale. Ea a respins acuzațiile privind plafonarea prețurilor la alimente și a refuzat să își ceară scuze.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Septembrie 2025

49:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28