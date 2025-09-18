Vortexul polar care ar putea grăbi iarna în România. Cum se produce fenomenul meteorologic

Un nou vortex polar se formează în prezent în stratosfera deasupra Polului Nord, pe măsură ce presiunea și temperaturile scad deja în regiunile polare.

Având în vedere recentele anomalii oceanice și atmosferice care au un impact asupra vortexului polar, apar semne care indică o iarnă aspră.

Vortexul polar a influențat puternic de-a lungul timpului iernile din Statele Unite, Canada și Europa, inclusiv în România. Mai ales când apare la mijlocul sezonului, ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani, arată Severe Weather.

În fiecare an, odată cu venirea toamnei, regiunile polare încep să se răcească. Acest lucru se datorează faptului că Soarele coboară mai jos și mai puțină energie solară ajunge la Polul Nord. Dar, în timp ce temperaturile polare scad, atmosfera din sud este încă relativ caldă.

Acest lucru provoacă o diferență mare de temperatură între regiunile polare și subtropicale, ceea ce începe să creeze o circulație de joasă presiune (ciclonică) în emisfera nordică. Aceasta se extinde de la straturile superficiale până în straturile superioare ale atmosferei. Acest fenomen este cunoscut sub numele de vortex polar.

Cele două părți ale vortexului polar

Meteorologii tind să separe întregul vortex polar într-o parte superioară (stratosferică) și una inferioară (troposferică). Ambele joacă un rol diferit, așa că sunt monitorizate separat. Dar este foarte important și modul în care sunt conectate.

Partea superioară (stratosferică) a vortexului polar este mai simetrică și mai puternică, deoarece se rotește la o altitudine mai mare deasupra solului. Dar structura inferioară este mult mai neuniformă și „instabilă”. Acest lucru se datorează influenței terenului/munților și a sistemelor de presiune puternice care acționează ca obstacole în flux.

Un vortex polar puternic înseamnă, de obicei, o circulație polară puternică și un curent jet puternic. Acesta reține aerul rece în Cercul Polar Arctic, creând condiții mai blânde pentru cea mai mare parte a Statelor Unite și a Europei.

Un vortex polar slab poate crea o perturbare a curentului jet și o reacție meteorologică puternică. Drept urmare, este mai dificil să rețină aerul rece, care poate să se răspândească mai liber din regiunile polare în Statele Unite sau în alte regiuni de latitudine medie.

