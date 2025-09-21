Cum va fi vremea la finalul lunii. Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile

Vremea
21-09-2025 | 16:12
ploaie
Shutterstock

Vremea va fi frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a ţării, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) valabile până la 28 septembrie 2025.

autor
Mihaela Ivăncică

22-23 septembrie: Cer senin, temperaturi ridicate și vânt puternic la munte

Astfel, în intervalul 22 septembrie, ora 9:00 - 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii ţări, vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70 - 80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55 - 65 km/h cu precădere în sudul regiunii şi temporar, cu viteze mai mici, în Moldova.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral şi 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 şi 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre 1 grad, dar şi mai ridicate, până la 19 grade, în Dealurile de Vest. Dimineaţa şi noaptea, se va semnala ceaţă, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni şi izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaţilor Orientali vor fi condiţii de brumă.

În Bucureşti, vremea va fi predominant frumoasă şi caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 26 - 28 de grade, iar cea minimă de 11 - 13 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

oameni pe strada
Vremea azi, 20 septembrie. Temperaturile sunt peste normalul perioadei în mare parte a țării

23-24 septembrie: Vreme stabilă, cu cer senin și temperaturi de vară târzie

În perioada 23 septembrie, ora 9:00 - 24 septembrie, ora 9:00, vremea se va menţine predominant frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări noaptea în vestul şi în nordul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Dobrogei şi 32 de grade în Banat şi sud-vestul Olteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 18 grade în zona deluroasă a Crişanei. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţă, în special în est, în sud-est, pe văi şi în depresiuni.

În Capitală, vremea va fi în continuare predominant frumoasă şi caldă. Cerul va fi senin şi vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 - 28 de grade, iar cea minimă de 11 - 14 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

24-25 septembrie: Ușoară răcire în nord-vest și est, cu ploi izolate

În intervalul 24 septembrie, ora 9:00 - 25 septembrie, ora 9:00, valorile termice vor scădea în nord-vestul şi estul ţării, unde se vor apropia de cele specifice datei, dar în rest se vor menţine peste acestea. Cerul va fi temporar noros şi pe arii restrânse vor fi averse şi descărcări electrice în Moldova, Banat, Crişana, la munte şi izolat în Transilvania. Vântul va sufla slab şi moderat, ziua cu uşoare intensificări în nord-est, iar noaptea se va intensifica în sud, în sud-est şi pe suprafeţe mici în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade în nordul Moldovei şi 31 de grade în sudul Banatului şi vestul Olteniei. Minimele termice se vor încadra între 4 grade în estul Transilvaniei şi 18 grade în dealurile Banatului. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă.

În Bucureşti, vremea se va menţine frumoasă şi caldă. Cerul va fi senin ziua şi variabil noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 26 - 28 de grade, iar cea minimă de 11 - 14 grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

25-28 septembrie: Răcire semnificativă și ploi în vestul țării și la munte

Potrivit ANM, în intervalul 25 septembrie, ora 9:00 - 28 septembrie, ora 9:00, vremea se va răci semnificativ. La munte şi în jumătatea de vest a ţării temporar va ploua.

Şi în Capitală vremea se va răci semnificativ în intervalul menţionat. Probabilitatea de ploaie va creşte la finalul perioadei.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-09-2025 15:28

