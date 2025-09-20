Vremea azi, 20 septembrie. Temperaturile sunt peste normalul perioadei în mare parte a țării

20-09-2025 | 09:23
oameni pe strada
Avem o amiază plăcută, cu soare, vânt destul de activ și câțiva nori inofensivi în estul și în sud-estul țării. Maximele pleacă de la 23 de grade în estul Transilvaniei și ajung pe la 30 de grade în Banat și în vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera însorită. E adevărat că, din când în când, se mai adună norii, dar nu vorbim deloc despre ploi. Se mai încălzește puțin și ajung la 28 de grade în Bărăgan.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o zi cu soare, înnorări trecătoare și temperaturi în creștere față de ziua trecută. La amiază se vor înregistra în jur de 28 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot vreme bună. Amiaza ne aduce atmosferă însorită și mai caldă decât ar fi normal la această dată. În zona Bacăului se ating 27 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei. Vântul adie plăcut, iar temperaturile urcă până la 28 de grade pe la Satu Mare.

ploaie
Cum va fi vremea la finalul lunii septembrie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi temporare în mai multe regiuni

În ținuturile vestice urmează încă o zi superbă, cu cer senin și atmosferă de vară la orele amiezii. Se face mai cald decât vineri și se ating 30 de grade în zona Banatului.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni și tot pe-acolo sunt și ceva condiții de ceață la începutul zilei. Apoi soarele încălzește atmosfera, iar după prânz vor fi în jur de 23 de grade la Miercurea Ciuc și 27 de grade pe la Alba Iulia.

În Oltenia se anunță o zi de vară autentică. Nu vedem norii, se face mai cald decât ieri și, după prânz, se ating 30 de grade în vestul regiunii, pe la Drobeta Turnu Severin.

În sudul României vor fi ceva înnorări trecătoare, însă nu vorbim deloc despre ploi. Vântul abia se simte și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Maximele, în creștere față de ziua trecută, ajung la 29 de grade.

Vremea în București

În București se anunță încă o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori inofensivi. Vântul adie plăcut și se face mai cald decât vineri: după prânz se ating în jur de 29 de grade.

Duminică se înseninează și se mai încălzește puțin. La amiază avem atmosferă de vară, cu vânt domol și până la 30 de grade în termometre.

Săptămâna începe tot cu vreme frumoasă și mai caldă decât ar trebui, deși temperatura mai scade puțin. După prânz vor fi în jur de 28 de grade, în condiții de cer senin și vânt activ.

Marți mai apar câțiva nori pe cer, însă nu vorbim deloc despre ploi. Amiaza ne aduce soare, vreme caldă și o maximă de 28 de grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile continuă să crească și se face mai cald decât ar trebui. Domină atmosfera însorită, iar vântul este destul de activ. Pe seară se înseninează, iar peste noapte, pe văi și în depresiuni se formează ceața.

Duminică cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei. Rămânem cu vremea caldă, iar în noaptea de duminică spre luni vântul prinde putere pe crestele Meridionalilor.

Luni – încă o zi frumoasă și o amiază caldă. Nu prea vedem norii, iar vântul bate tare la altitudini mari, cu viteze de peste 90 km/h.

Marți se domolește vântul. Avem ceață dimineața pe văi și în depresiuni, însă mai târziu se arată soarele, iar temperaturile se mențin la valori peste normalul perioadei.

