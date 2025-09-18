Vremea azi, 18 septembrie. Temperaturi peste mediile perioadei în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei

Ziua de joi aduce temperaturi peste mediile perioadei în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei, iar în Lunca Dunării se ating 27 de grade.

În schimb în depresiunile din estul Transilvaniei vor fi 17...18 grade.

La munte și în Moldova se adună norii poate vin și câteva ploi slabe, iar vântul are intensificări în regiunile estice și pe crestele masivelor sudice.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici găsim vreme bună, cu soare și câțiva nori.

Vântul, însă, agită atmosfera, iar maximele, în creștere față de ieri, ajung la 24 de grade în Bărăgan.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Vântul are intensificări în toată regiunea și atinge viteze mai mari în zonă înaltă de munte, pe unde vor fi rafale de peste 80 de km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina prindem vreme schimbătoare, cu înnorări, scurte momente cu soare și, izolat, câțiva stropi de ploaie. Vântul suflă cu viteze de până la 70 de km/h, iar temperaturile se opresc la 21 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi frumoasă: norii apar sporadic, vântul nu pune probleme și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Maximele rămân la valori similare cu cele de ieri și vor fi cel mult 21 de grade pe la Satu Mare.

În vestul țării avem atmosferă cu soare toată ziua. Vântul adie plăcut, iar peste noapte se înseninează complet. La amiază avem temperaturi apropiate de normalul perioadei și vor fi în jur de 23 de grade în Banat.

În Transilvania, după o dimineață rece în depresiuni, soarele încălzește treptat atmosfera, iar la amiază se ating 18 grade la Miercurea Ciuc și în jur de 22 de grade pe la Alba Iulia. Pe la munte se adună câțiva nori de ploaie, iar vântul are unele răbufniri pe crestele Meridionalilor.

În Oltenia urmează încă o zi cu soare. Se face mai cald decât ieri, iar în sudul și în vestul provinciei se ating 26, poate chiar 27 de grade. În a doua parte a zilei, în zona montană e posibil să plouă trecător.

În ținuturile sudice găsim tot vreme frumoasă și caldă. Vântul are unele intensificări în estul Munteniei, iar maximele ajung la 27 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București joi se încălzește și o să avem o amiază plăcută, cu soare, un pic de vânt și o maximă în jur de 25 de grade. La noapte se înseninează, iar mâine, în zori, temperatura coboară până la 11 grade.

Vremea la Munte

La munte găsim vreme schimbătoare, înnorări, poate câțiva stropi de ploaie și chiar condiții de fulguială la altitudini mari. Se arată trecător și soarele. Vântul bate cu putere în zonele înalte din masivele sudice, iar temperaturile se mențin la valori similare cu cele de ieri.



