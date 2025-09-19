Vremea azi, 19 septembrie. Soare și atmosferă plăcută în cea mai mare parte a țării

Astăzi avem soare și atmosferă plăcută în cea mai mare parte a țării. Se încălzește și după prânz se vor înregistra 19 grade în Bucovina și 28 de grade în Oltenia.

Pe parcursul zilei mai apar ceva înnorări în nordul, centrul și estul țării, însă doar pe la munte s-ar putea să vină câteva ploi slabe.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera devine foarte plăcută și se mai încălzește puțin față de ieri. Temperaturile urcă până la 25 de grade, iar vântul va avea unele porniri în Dobrogea, mai ales pe litoral și în Delta Dunării.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească. Nu sunt anunțate ploi; norii vor fi rari pe timpul zilei, iar temperaturile cresc cu 4...5 grade față de ieri.

În nordul Moldovei și în Bucovina se mai adună norii pe parcursul zilei, însă doar pe la munte s-ar putea să plouă slab. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar la amiază vor fi 19 grade la Suceava și 25 de grade în Bacău.

Vreme plăcută și temperaturi în creștere găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Mai apar și câțiva nori, e posibil să picure puțin pe la munte, iar temperaturile cresc cu 4...5 grade față de ieri.

Se încălzește și în ținuturile vestice, iar la Timișoara se vor înregistra 27 de grade. Atmosfera va fi însorită; totuși, în zonele mai înalte nu este exclus să vină câțiva stropi de ploaie.

În Transilvania este frig la începutul zilei, în special în depresiuni, pe unde a apărut și puțină ceață.

Mai târziu se mai adună norii, e posibil să plouă slab, iar temperaturile continuă să crească. Vor fi 25 de grade în vestul provinciei, pe la Alba Iulia. Sud-vestul țării are parte de soare și atmosferă plăcută.

Tendința de încălzire se păstrează și aici, iar maximele ajung la 28 de grade. Și în ținuturile sudice găsim vreme frumoasă și temperaturi în creștere. Norii apar destul de rar, vântul suflă slab și la amiază se ating în jur de 27 de grade.

Vremea în București

În București, astăzi continuă vremea frumoasă și se încălzește ușor. Vântul suflă slab și după prânz se vor înregistra 27 de grade. Temperaturile cresc și pe timpul nopții, se înseninează și minima ajunge pe la 14 grade.

Vremea la munte

La munte, soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Mai apar câțiva nori, însă doar izolat s-ar putea să picure puțin. Vântul bate mai tare pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură.

