Când s-au sărutat oamenii pentru prima dată. Răspunsul surprinzător dat de știință

Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiţilor din specia umană, ci datează de pe vremea strămoşului primatelor mari, de acum circa 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează Reuters.

Cercetătorii de la Universitatea Oxford şi de la Institutul pentru Tehnologie din Florida şi-au propus să analizeze originile sărutului, având în vedere că, din punct de vedere evolutiv, această practică nu are niciun beneficiu evident pentru supravieţuire şi poate contribui la răspândirea bolilor.

Cu toate acestea, cimpanzeii, bonobo, urangutanii şi gorilele practică sărutul, fapt ce sugerează că acest obicei a fost moştenit de la un strămoş comun. În cadrul studiului, oamenii de ştiinţă au combinat observaţiile referitoare la comportamentul primatelor cu date despre relaţiile evolutive pentru a da ceasul înapoi şi a încerca să dateze primul sărut.

„Cu ajutorul acestor două informaţii esenţiale, am folosit o abordare bazată pe modelare, care ne-a permis să simulăm diferite scenarii evolutive'', a spus autorul principal al studiului, Matilda Brindle, de la Facultatea de Biologie a Universităţii Oxford. Aplicarea acestui model de milioane de ori a condus la concluzia că primul sărut datează de acum 21,5 milioane de ani până la 16,9 milioane de ani.

Cum este descris sărutul

Descoperirile au fost publicate în revista Evolution and Human Behavior. '„Definiţia neromantică a sărutului'' pe care au dat-o oamenii de ştiinţă este aceea a unui ''contact non-agresiv, gură la gură şi care nu presupune transfer de hrană''.

Include atât sărutul sexual, cât şi sărutul platonic ca acela între membrii unei familii sau ca modalitate de salut prietenesc. Felul în care a apărut sărutul rămâne un subiect de dezbatere, precum şi motivul pentru care a persistat.

'„Unii cercetători au sugerat că sărutul sexual este un mod util de a evalua calitatea partenerului sau compatibilitatea cu acesta'', a spus Brindle. „În mod alternativ, sărutul poate fi un fel de preludiu care sporeşte starea de excitare şi creşte şansele de fertilizare''.

Săruturile platonice se crede că sunt folosite pentru a naviga relaţii sociale complexe şi a spori ataşamentul, a spus cercetătoarea.

Studiul mai susţine şi că neanderthalienii, la fel ca oamenii primitivi practicau probabil sărutul având în vedere că împărtăşeau şi un microb oral comun - semn că făceau schimb de salivă - cu mult timp după ce cele două specii s-au separat, în urmă cu 450.000 - 750.000 de ani în urmă.

