Cod galben de ploi și ninsoare în mai multe județe din țară, până vineri. Zonele vizate de avertizarea meteo | HARTĂ

Vremea
62606309
Inquam Photos / George Calin

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, a emis o informare meteo de precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, valabilă până vineri dimineață.

autor
Mihaela Ivăncică

În intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 6 februarie, ora 10:00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile.

În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10...20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25...35 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.

Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite și strat de zăpadă

În același interval, în județele Prahova, Buzău și Vrancea va ploua și se vor acumula 25...35 l/mp și izolat peste 40...50 l/mp. În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15...30 cm (echivalentul în apă a 20...30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90...100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m.

Cod galben de intensificări ale vântului

În intervalul 5 februarie, ora 10:00 – 5 februarie, ora 20:00, în județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90...100 km/h, viscolind zăpada depusă.

Cum va fi vremea în București

Prognoză meteorologică pentru intervalul 05.02.2026 ora 10:00 - 06.02.2026 ora 10:00

Vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (15...20 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua, cu viteze de 30...35 km/h, apoi treptat va slăbi în intensitate. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2...4 grade.

Sursa: ANM

Dată publicare:

