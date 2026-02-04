Pe aici se vor înregistra minus 2....minus 3 grade. Atmosfera se menține închisă în majoritatea zonelor si o să plouă în vest, în nord și în centru.

Vedem cum va arăta vremea în regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici, găsim atmosferă închisă, ceață dimineața, iar vântul o să bată cu 40...50 km/h. Ieri, la Constanța, maxima a fost de minus 1 grade, dar astăzi se încălzește și vor fi 8 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit de nori, iar la începutul zilei este ceață în unele zone. Vântul o să bată cu 50 km/h, iar temperaturile cresc cu 5...6 grade față de ieri.

În nordul Moldovei și în Bucovina, găsim mulți nori și ceva precipitații slabe dimineața, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Ieri au fost temperaturi negative, dar astăzi se încălzește și vor fi zero grade la Suceava și 4 grade la Piatra Neamț și Bacău.

Vreme închisă găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. O să plouă în multe zone, iar în Transilvania izolat apar și ceva ninsori slabe. Se mai încălzește puțin și la amiază vor fi 8 grade la Bistrița.

În ținuturile vestice, temperaturile cresc simțitor. După prânz se vor înregistra 11...12 grade, valori mult mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată. În sudul Banatului, vântul o să bată cu 50...70 km/h, dar în vestul Meridionalilor, la altitudini mari vor fi rafale de 90...100 km/h.

În Transilvania, înnorările persistă și s-ar putea să fulguiască puțin dimineața. În zonele de creastă, vântul o să bată cu 70 de km/h. Temperaturile cresc semnificativ și vor ajunge până la 11 grade la Targu Mureș și la Sfântu Gheorghe.

În Oltenia, atmosfera se menține închisă toată ziua, iar acum dimineața este ceață în unele zone. Vântul se intensifică în zonele de munte, iar temperaturile cresc cu 4...5 grade față de ziua trecută.

La fel o să fie și în ținuturile sudice; înnorări persistente, ceață la începutul zilei și 4...5 grade în Dealurile Munteniei. În schimb, în Lunca Dunării, ceața persistă si o să fie foarte frig în continuare.

Vremea în București

În București, atmosfera se mai dezmorțește astăzi si temperatura urcă până la 4...5 grade. Va fi însă cam înnorat, iar la noapte o să plouă.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și la munte, dar avem o zi mohorâtă cu precipitații în majoritatea masivelor. În Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali vântul o să atingă viteze de 100 km/h și o să fie viscol.