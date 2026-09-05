Potrivit meteorologilor, vântul puternic va sufla cu până la 70 de km/h, iar cantităţile de apă acumulate vor fi de până la 25 de l/mp, relatează News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă seară, o atenţionare nowcasting Cod galben de averse torenţiale, care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină cu diametrul de 1...2 cm, intensificări ale vântului şi vijelie cu rafale de 60...70 km/h.

Potrivit meteorologilor, zonele vizate sunt:- Judeţul Bacău: Ghimeş-Făget;- Judeţul Suceava: Dolhasca, Forăşti, Drăguşeni;- Judeţul Neamţ: Piatra-Neamţ, Târgu Neamţ, Roznov, Borleşti, Bicaz, Vânători-Neamţ, Piatra Şoimului, Răuceşti, Cordun, Săvineşti, Dumbrava Roşie, Gherăeşti, Zăneşti, Podoleni, Grumăzeşti, Bodeşti, Rediu, Pângăraţi, Trifeşti, Petricani, Girov, Români, Crăcăoani, Bicaz-Chei, Boteşti, Agapia, Bălţăteşti, Gârcina, Ţibucani, Bârgăuani, Bicazu Ardelean, Mărgineni, Urecheni, Hangu, Timişeşti, Brusturi, Secuieni, Tarcău, Păstrăveni, Ştefan cel Mare, Tazlău, Dămuc, Alexandru cel Bun, Dulceşti, Taşca, Ghindăoani, Războieni, Dragomireşti, Dochia, Tupilaţi, Făurei, Ruginoasa, Negreşti, Văleni, Dobreni, Drăgăneşti;- Judeţul Iaşi: Paşcani, Cotnari, Scobinţi, Lespezi, Hălăuceşti, Tătăruşi, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Mirosloveşti, Moţca, Vânători, Cepleniţa, Todireşti, Cristeşti, Mogoşeşti-Siret, Sireţel, Mirceşti, Alexandru I. Cuza, Heleşteni, Hărmăneşti, Ciohorăni;Intervalul de valabilitate al avertizării nowcasting este între orele 9.15 şi 21.00.