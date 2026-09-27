Meteorologii au emis cod galben de vânt în șapte județe. Rafalele ajung la 70 km/h, iar vremea se răcește treptat

Vremea
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, un Cod galben de vânt pentru șapte județe, valabil luni, precum și o informare meteo valabilă până miercuri seara în cea mai mare parte a țării.

autor
Aura Trif

Conform prognozei de specialitate, luni, între orele 10:00 - 20:00, în judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Tulcea şi Constanţa, vântul va avea intensificări cu viteze ce vor ajunge la 50 - 70 km/h, scrie Agerpres.

Totodată, în intervalul 27 septembrie, ora 10:00 - 30 septembrie, ora 20:00, va fi valabilă o informare de vânt puternic în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45 - 55 km/h.

În acelaşi timp, în zona Carpaţilor de Curbură, rafalele vor atinge 55 - 75 km/h.

Vremea în Capitală

Vremea se menține normală pentru această perioadă în București, în următoarele zile, însă temperaturile vor scădea treptat, iar vântul va avea intensificări de până la 50 km/h.

Duminică, 27 septembrie, până luni dimineață, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe timpul zilei, când viteza va ajunge până la 40 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 23 de grade, iar minima va coborî la 9-11 grade.

Luni, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar în special în timpul nopții sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă în jur de 1 l/mp. Vântul va avea intensificări în timpul zilei, cu rafale de 40-45 km/h. Maxima va fi de 22-23 de grade, iar minima de 10-12 grade.

Marți, 29 septembrie, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua, când viteza va ajunge la 40-45 km/h. Temperaturile vor continua să scadă ușor, cu o maximă de 21-22 de grade și o minimă de 9-11 grade.

Miercuri, 30 septembrie, vremea va fi apropiată de normalul termic al datei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul se va intensifica, cu viteze de 45-50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Un viraj la stânga s-a terminat direct într-un stâlp. Șoferul pare să nu reacționeze câteva secunde înainte de impact

Sursa: Agerpres

Etichete: vant, cod galben, vremea azi, prognoza meteo, anm,

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