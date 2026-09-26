Ploile apar în zona montană și pe partea sud-estică, iar vântul bate mai tare la malul mării. Temperaturile se mențin la valori apropiate de normalul perioadei și ajung la 24 de grade în sudul Banatului și în Oltenia.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici se înnorează din când în când și vin și câteva reprize de ploaie. Vântul are intensificări pe litoral, pe unde suflă cu viteze de 45 de km/h, iar maximele ajung la 22 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, soarele se arată trecător. O să plouă pe suprafețe restrânse, iar în unele zone se pot strânge 10...15 litri de apă pe metru pătrat. La amiază termometrele vor indica în jur de 22 de grade.

Norii se înmulțesc și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, dar pe-aici ploile apar în special în zona montană. NU lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile se mențin la valori apropiate de normalul perioadei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem TOT atmosferă schimbătoare: înnorări, scurte perioade cu soare și ceva ploi pe la munte. Vântul NU pune probleme, iar după prânz se vor înregistra 21...22 de grade.

În ținuturile vestice se înnorează din când în când, iar în zona montană o să plouă în mai multe reprize. Peste noapte, însă, cerul se degajează treptat. Maximele ajung la 23, chiar 24 de grade în sudul Banatului.

În Transilvania avem o dimineață destul de rece în depresiuni. Apoi vedem puțin soarele printre nori, iar la munte o să plouă și se pot strânge în jur de 10 litri de apă pe metru pătrat în unele zone. Temperaturile se mențin la valori similare cu cele de ieri...

Și în Oltenia avem ceva înnorări pe parcursul zilei. Soarele se arată trecător, iar în zona montană o să plouă puțin. Vântul este destul de activ, iar maximele ajung la 24 de grade - cele mai ridicate valori din țară.

Cam la fel va fi vremea și în ținuturile sudice: soare cu nori, ceva ploi pe la munte și temperaturi potrivite momentului. La Ploiești se vor înregistra 23 de grade.

Vremea în București

În București norii se înmulțesc, dar condițiile de ploaie sunt foarte reduse. NU lipsesc perioadele cu soare, se simte puțin și vântul, iar la amiază vor fi în jur de 23 de grade. La noapte se înseninează treptat, iar mâine, în zori, temperatura coboară până la 11 grade.

Vremea la Munte

La munte se adună norii și o să plouă în unele masive. Izolat, ploile vor aduce 10 litri de apă pe metru pătrat. Avem și momente însorite pe parcursul zilei, iar vântul va fi destul de activ în unele zone. Temperaturile din stațiuni ajung la valori apropiate de cele normale pentru finalul lunii septembrie.