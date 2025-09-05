Cod galben de caniculă în mai multe județe din România. Cât timp e valabil și care vor fi temperaturile maxime | HARTĂ

Un cod galben de caniculă este valabil în România vineri și sâmbătă. Temperaturile vor fi extrem de ridicate pentru un început de septembrie, anunță meteorologii.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade. Valul de căldură va aduce şi disconfort termic, în condiţiile în care indicele temperatură-umezeală va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi.

Vineri, între orele 12.00 şi 21.00, valul de căldură se va intensifica în Banat şi Crişana, unde va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, vestul şi nordul Transilvaniei şi în jumătatea nordică a Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi şi va fi disconfort termic, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana.

Şi sâmbătă, în acelaşi interval orar, în Maramureş, Crişana, în nordul Banatului şi în nordul şi vestul Transilvaniei se va menţine valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, cu un indice temperatură-umezeală care va atinge, pe alocuri, pragul critic de 80 de unităţi. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade.

