Caviar de lime, alimentul preferat al bucătarilor de top. Fructul exotic de care puțini oameni au auzit

caviar de lime
Dintre numeroasele specii de citrice existente pe glob, caviarul de lime, cunoscut botanic sub numele de Citrus australasica, este o varietate de microcitrică din familia Rutaceae. 

Anca Lupescu

Acest fruct alungit, asemănător unui deget, este numit adesea „finger lime”, „caviarul fructelor” sau „lime caviar”. Aceste fructe provin dintr-un arbust spinos care crește în pădurile Australiei. În prezent, sunt căutate la nivel global pentru culoarea lor intensă, gustul acrișor și valoarea lor nutritivă ridicată.

Cum arată

Deși este originar din Australia, există peste șase varietăți genetice diferite, de dimensiuni și culori variate, disponibile în multe părți ale lumii. De asemenea, este cultivat pe scară largă în nordul Americii. În prezent, chiar și piețele asiatice sunt pline de acest fruct foarte acru, dar suculent.

Caviarul de lime australian (cunoscut și ca Citrus australasica) este unul dintre cele mai neobișnuite tipuri de citrice. Seamănă cu niște degete scurte și groase, motiv pentru care li se spune și finger lime, pe lângă porecla de „lime caviar”.

Aceste microcitrice, originare din Australia, în special din zonele de coastă din Queensland și New South Wales, conform food52.

Pulpa (mai corect numită vezicule de suc) a majorității citricelor are forma unor picături alungite, însă la finger lime aceste vezicule sunt mici bile rotunde, un „caviar” acrișor de fructe care își păstrează forma până când perlele se sparg în gură (ca și cum dimensiunea lor redusă și varietatea mare de culori nu ar fi fost deja suficient de distractive).

Ce gust are

Finger lime-urile sunt o specie de citrice native care cresc în pădurile tropicale subtropicale din estul Australiei. Fructul este alungit și are forma unui deget, de aici și denumirea, iar culoarea variază de la verde la roșu închis sau chiar negru, în funcție de soi.

În interior, pulpa este formată din mici vezicule rotunde pline cu suc acrișor, care pocnesc în gură, oferind o experiență atât texturală, cât și gustativă, ce diferențiază finger lime-urile de alte citrice.

Gustul acestor fructe este intens, curat și revigorant. Combină aromele clasice de lime cu note subtile de lămâie, grepfrut și, uneori, o ușoară tentă condimentată, în funcție de varietate. Perlele de citrice eliberează aroma în mici explozii concentrate, ceea ce face fructul ideal pentru decorarea și intensificarea gustului preparatelor sau cocktailurilor, conform sodasmith.

Cum se consumă

Finger lime-urile sunt un ingredient apreciat pentru versatilitate și aspectul lor vizual. De obicei se folosesc proaspete, nu stoarse sau gătite, pentru a păstra textura veziculelor.

Beneficii și proprietăți

Adesea supranumite „perlele pădurii tropicale din Australia”, în trecut, extractele de finger lime erau folosite pentru prevenirea multor probleme de sănătate și acționau ca un antiseptic puternic pentru vindecarea rănilor. Iată câteva beneficii importante pentru sănătate pe care le oferă finger lime-urile:

Îmbunătățește imunitatea 

Fiind un fruct citric, finger lime conține cantități mari de vitamina C. Această vitamină are o capacitate antioxidantă ridicată și ajută la întărirea sistemului imunitar. Face organismul mai puțin vulnerabil la bacterii și viruși. Consumul de finger lime poate proteja împotriva gripei, răcelii, tusei și altor infecții ale căilor respiratorii superioare, conform netmeds.

Susține sănătatea ochilor 

Finger lime conține și o cantitate semnificativă de vitamina A, esențială pentru menținerea sănătății ochilor și pentru întârzierea degenerescenței maculare asociate vârstei. Această vitamină protejează ochii de radicalii liberi, care pot cauza afecțiuni precum cataracta și alte tulburări de vedere.

Întârzie semnele îmbătrânirii 

Vitamina C, ingredient prezent frecvent în produsele de îngrijire a pielii, are multiple beneficii pentru sănătatea și aspectul pielii. Finger lime este bogat în vitamina C. Pe lângă faptul că menține pielea tânără, această vitamină combate radicalii liberi care deteriorează celulele pielii. De asemenea, stimulează producția de colagen, o proteină importantă care reduce formarea ridurilor și menține elasticitatea pielii.

Combate semnele scorbutului 

Scorbutul este o afecțiune caracterizată prin gingii umflate și sângerânde. Deficitul de vitamina C poate duce la gingii dureroase și inflamate. Deoarece finger lime este o sursă excelentă de vitamina C, ajută la prevenirea acestor simptome și la menținerea gingiilor sănătoase. Gingiile puternice contribuie și la sănătatea dinților.

Previne bolile asociate îmbătrânirii 

Caviarul de lime este o sursă bună de vitamina E, iar soiul roz are un conținut deosebit de ridicat. Ca și vitaminele A și C, vitamina E are proprietăți antioxidante puternice. Aceste vitamine pot reduce simptomele bolilor care afectează nervii, articulațiile, creierul și inima.

Scade tensiunea arterială crescută 

Finger lime conține cantități semnificative de potasiu. Acest mineral ajută la dilatarea vaselor de sânge și la reducerea presiunii asupra lor, contribuind la scăderea tensiunii arteriale. Menținerea tensiunii în limite normale reduce riscul de infarct sau alte probleme cardiace. Consumul regulat de finger lime poate crește aportul de potasiu.

Combate anemia feriprivă 

Fierul este esențial pentru producerea globulelor roșii, care transportă oxigenul în întregul organism. Nivelurile scăzute de fier pot duce la anemie feriprivă. Finger lime conține cantități moderate de fier, iar consumul său poate contribui la creșterea nivelului de fier și la reducerea riscului acestei afecțiuni.

caviar, lamaie, citrice, beneficii

Dată publicare:

