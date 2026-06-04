Cod galben de ploi torențiale și vijelii, în mare parte din țară. Harta județelor vizate

Vremea
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ANM a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă joi, 4 iunie, între orele 10:00 și 23:00, pentru Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și zonele montane.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit meteorologilor ANM (Administrația Națională de Meteorologie), în regiunile vizate vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt așteptate căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Un nou Cod galben intră în vigoare vineri

Meteorologii au emis și o atenționare Cod galben pentru ziua de vineri, 5 iunie, valabilă între orele 12:00 și 23:00.

De această dată, avertizarea vizează nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni, unde sunt prognozate fenomene similare: averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu viteze de 50-70 km/h și căderi de grindină.

Și în aceste zone se pot acumula cantități de apă de 15-25 l/mp, iar izolat peste 30-40 l/mp.

Bucureștiul, sub Cod galben de furtuni

Și municipiul București se află joi sub incidența avertizării meteorologice. ANM estimează o vreme în general instabilă, cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

În Capitală, cantitățile de apă pot atinge 15-25 l/mp, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-70 km/h. Temperatura maximă se va situa între 25 și 26 de grade Celsius.

Vreme mai bună în Capitală la final de săptămână

Pentru București, prognoza de vineri indică o ameliorare a vremii. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe trecătoare în prima parte a zilei.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va urca la 27-28 de grade Celsius. Totodată, Capitala nu se va mai afla sub incidența niciunei avertizări de vreme severă.

Vremea azi, 4 iunie 2026. Instabilitatea se accentuează cu ploi torențiale, grindină și vijelii

Sursa: ANM

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