Înseamnă să renunți la distragerea creată de excesul de bunuri materiale pentru a te concentra mai mult pe ceea ce contează cu adevărat. Iată cum poți aborda minimalismul ca stil de viață și de ce funcționează extrem de bine pentru o viață mai împlinită.

Minimalismul, un stil de viață modern tot mai des adoptat

Minimalismul poate fi definit în multe feluri, dar în esența sa are o idee și o filozofie simplă: eliminarea a tot ceea ce este inutil sau distrage atenția. Termenul a fost folosit nu doar în domeniul designului, ci și în artă și muzică, unde picturile, imaginile și compozițiile muzicale sunt descrise ca fiind construite intenționat din cele mai simple și de bază elemente, pentru a evita distragerea atenției publicului.

Bazele minimalismului constau în reducerea consumului. A fi minimalist înseamnă, prin urmare, să alegi să consumi mai puțin și să te concentrezi doar pe esențial.

Creat în Japonia, minimalismul este o mișcare care a revoluționat stilul de viață al multora, inclusiv al lui Fumio Sasaki.

Considerat unul dintre liderii mișcării minimaliste din Japonia, Fumio Sasaki este un bărbat de peste 40 de ani care a decis să își schimbe viața renunțând la tot ceea ce nu era strict esențial pentru el. În prezent, locuiește în Tokyo într-un apartament mic și sobru, iar datorită acestui stil de viață minimalist ar avea nevoie de doar câteva minute pentru a se muta.

În 2017, a publicat un ghid practic, „Goodbye, things: on minimalist living”, în care își descrie experiențele și îi încurajează pe cititori să adopte un stil de viață minimalist. Potrivit lui, minimalismul este „un stil de viață în care limitezi ceea ce deții la minimul absolut necesar pentru a trăi”.

Și Marie Kondo, cunoscută printre altele pentru metoda ei de pliere a hainelor, este asociată cu acest domeniu. Metoda ei constă în plierea hainelor astfel încât să reducă semnificativ volumul acestora și să economisească spațiu în dulapuri.

Cum poți adopta un stil de viață minimalist

A deveni minimalist presupune adoptarea unui nou stil de viață, a unui nou mod de a trăi și de a consuma. Totul începe cu eliberarea și organizarea locuinței, apoi cu concentrarea asupra timpului liber și a relațiilor personale. Există numeroase avantaje ale adoptării unui stil de viață minimalist. Printre principalele beneficii se numără:

Sănătate mentală, atenție conștientă și stare de bine îmbunătățite: Având mai puține obiecte, te poți concentra pe aspectele cu adevărat importante ale vieții tale. Procesul de a renunța la bunurile materiale, eventual prin reciclare, este în sine o experiență benefică, care ajută la eliberarea minții;

Economie: Vei cumpăra mai puține lucruri pentru a-ți umple casa, ceea ce înseamnă economii mai mari! Iar atunci când alegi să cheltuiești, poți investi în lucruri mai valoroase, cum ar fi experiențe alături de familie și prieteni;

Benefic pentru mediu: Un stil de viață minimalist înseamnă mai puține deșeuri, un consum redus de resurse naturale și emisii mai mici de dioxid de carbon (CO2) — toate contribuind la sănătatea planetei.

Cum îți decorezi locuința în stil minimalist

Designul și decorul minimalist se caracterizează prin simplificare maximă, eliminarea elementelor inutile și reducerea decorului la esențial.

Dacă nu știi de unde să începi, iată câteva idei pentru a decora în stil minimalist:

• puține obiecte și piese de mobilier;

• mobilier simplu;

• spații de depozitare ascunse;

• spații deschise, fluide;

• eliminarea pereților;

• texturi precum lemn, piatră, ceramică sau răchită;

• culori neutre și monocrome;

• forme de bază precum pătrate și dreptunghiuri, precum și utilizarea

• liniilor orizontale, verticale, diagonale, în zigzag și curbe.

Pe măsură ce trec anii, avem tendința de a acumula lucruri. Pentru a avea o locuință minimalistă, este necesar să eliberezi spațiul și să menții un interior organizat și ordonat. Într-o casă minimalistă, curățenia este mai simplă, iar spațiul oferă liniște și serenitate.

Consumerism și minimalism

Minimalismul a apărut ca o mișcare împotriva consumerismului excesiv. De fapt, societatea de consum actuală ne împinge să consumăm din ce în ce mai mult, până în punctul în care ajungem să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Acest lucru se numește consumerism, un stil de viață bazat pe consum.

Oameni de afaceri, oameni de știință, psihologi, jurnaliști, sociologi și designeri își împărtășesc experiențele în acest documentar, confirmând că un consum necontrolat nu generează altceva decât sentimente de nemulțumire, conform climate.selectra. Mai puțin înseamnă mai mult, iar când scapi de lucrurile de care nu ai nevoie cu adevărat, acest lucru îți poate aduce claritate, liniște și o viziune mai bună asupra a ceea ce contează cu adevărat în viață.