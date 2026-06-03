Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din România. Cum va fi vremea în București. HARTĂ

”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi posibil medii dimensiuni”, a transmis, miercuri, ANM.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Ulterior, în intervalul 4 iunie, ora 12 – 4 iunie, ora 23, va fi cod galben în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei şi sud-vestul Moldovei.

”În cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei şi în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni”, arată meteorologii.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.