Astfel, pe parcursul zilei de luni, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 31 - 33 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică va fi de 16 - 19 grade Celsius, scrie Agerpres.

Începând de marţi dimineaţa, vremea va deveni caniculară în Bucureşti, disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă va fi de 35 - 36 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 - 20 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări spre sfârşitul intervalului (rafale de 35 - 40 km/h).

În intervalul 12 august 2026, ora 9:00 - 12 august, ora 21:00, vremea va fi călduroasă şi cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări (rafale de 35 -45 km/h).

În Capitală, în intervalul menţionat, este în vigoare o informare meteorologică pentru caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopţi tropicale, iar pe parcusul zilei de marţi municipiul Bucureşti se află sub atenţionare Cod galben de caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate.