În rest, atmosfera se menține însorită toată ziua. Maximele pleacă de la 26 de grade în Dealurile Munteniei și ajung la 36 de grade în Banat și în Crișana.

În Dobrogea și în Bărăgan găsim atmosferă însorită, însă vântul are unele intensificări la malul mării. Nu prea vedem norii, iar maximele ajung la 31 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o zi frumoasă. Doar pe la munte se adună câțiva nori și e posibil să picure trecător. Vântul nu pune probleme, iar la amiază se ating 31 de grade.

Cerul rămâne curat și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde găsim temperaturi plăcute pentru acest moment al anului. În zona montană se înnorează din când în când și s-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mai cald decât ieri. Crește și disconfortul termic, iar după prânz se ating 33, poate chiar 34 de grade. Vântul adie plăcut, iar pe la munte vor fi ceva înnorări - în a doua parte a zilei.

În ținuturile vestice revine canicula. În Banat și în Crișana se ating 35...36 de grade la umbră și căldura devine sufocantă din cauza stresului termic accentuat. După-amiază, în zona montană se adună norii și cresc șansele de ploaie.

În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Apoi soarele încălzește rapid atmosfera, iar în vestul provinciei se ating 32 de grade. Norii apar doar în zona de munte, pe unde s-ar putea să aducă niște ploi slabe, de scurtă durată.

În sud-vestul țării mai sunt ceva înnorări în primele ore, dar condițiile de ploaie sunt destul de reduse. Mai târziu, cerul se degajează, iar după prânz vremea devine caldă și se vor înregistra 32, poate chiar 33 de grade.

Și în ținuturile sudice se adună norii la începutul zilei, însă mai târziu avem soare și vreme bună. În Lunca Dunării se face mai cald decât ieri și temperaturile urcă până la 33 de grade. În schimb, în Dealurile Munteniei se înregistrează cele mai mici valori din țară: 26 de grade.

În București se anunță o zi frumoasă. Cerul rămâne curat și se face puțin mai cald decât ieri. La amiază se ating 33 de grade. Urmează o noapte senină, cu o minimă de 19 grade.

Și la munte se mai încălzește. Dimineață se înnorează în Carpații Meridionali, iar în a doua parte a zilei înnorările se extind și în celelalte masive. Condițiile de ploaie sunt, însă, foarte reduse.

Pe litoral se înseninează complet, iar maximele se opresc la 30...31 de grade. Vântul se întețește în primele ore și ajunge la viteze de 45 de km/h, iar în apă vor fi în jur de 26 de grade.