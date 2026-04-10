Informarea meteorologică e valabilă până sâmbătă la ora 10, iar până atunci ar trebui să se depună pe la munte şi 10 cm de zăpadă.

Sâmbătă la miezul nopţii, când începe slujba de înviere, cerul va fi senin în aproape toată ţara, cu mici excepţii prin nord şi est. Temperaturile vor fi cuprinse, în jumătatea de sud a ţării, între 3 şi 8 grade. În timp ce în jumătatea nordică între minus 2 pe la Miercurea Ciuc şi 6 grade pe la Iaşi sau Arad.

Va ninge în noaptea de Înviere prin Vatra Dornei, posibil şi în Piatra Neamţ, în timp ce în anumite zone din Bacău, Buzău, Iaşi şi Galaţi sunt şanse să plouă slab. Potrivit meteorologilor spre dimineaţă, în vest, centru şi nord e posibil să cadă bruma.

Duminică în prima zi de Paşte, ar trebui să ne bucurăm de vreme bună, cu maxime de la 10 la 15 grade Celsius, mai scăzute pe la munte şi mai mari prin sud şi vest. Precipitaţii sub formă de ninsoare sau ploi vor fi doar prin Carpaţii Orientali, nordul Moldovei şi pe litoral.