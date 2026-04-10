Cu lacrimi în ochi, familia, prietenii sau ucenicii pe care i-a învățat să facă minuni pe gazon, sau în viaţă, l-au condus pe ultimul drum.

Ultima dorinţă rostită de Il Luce pe patul de spital - să fie dus pe gazon - i-a fost îndeplinită în liniște, vineri dimineaţă, înainte de plecarea spre biserică, de familie.

Pentru câteva ore, iubitorii fotbalului au amuţit. Cortegiul funerar cu sicriul lui Mircea Lucescu a plecat în tăcere de pe stadion. Cuvintele erau de prisos. Lacrimile au spus tot:

Femeie: „Am crescut cu Lucescu… Mergeam cu tata pe stadion… E o legendă.”

Bărbat: „Cea mai frumoasă amintire o am din aeroportul din Bergamo… A avut răbdare cu mine… Eu eram ud leoarcă… și tot a stat.”

La Biserica Sfântul Elefterie, treptele erau acoperite cu petale de trandafiri. Garda de onoare a stat nemișcată, amintind de eleganta care i-a definit cariera marelui antrenor.

Rând pe rând, apropiații au intrat în biserică, ascunzându-și emoțiile despărțirii de cel care le-a fost ca un tată. Printre ei, Gheorghe Hagi, Ioan Andone, Ionuț Lupescu sau Ioan Ovidiu Săbău. Rămas bun și-a luat și George Becali.

George Becali: „Am stat cu el două ore și am rămas mască. Toată lumea a vorbit despre el la superlativ, dar eu nu vorbesc de succese. Era un om bun. Nu se mai naște ca el.”

Echipele pe care le-a antrenat în Turcia, dar și televiziunea de stat turcă, și-au trimis reprezentanți

Yasin Tuncer, jurnalist turc: „Când am mers la Donețk, Mircea m-a tratat ca pe un membru al familiei regale. El este cel care a luminat fotbalul turc.”

George Copos, fostul patron al echipei Rapid, și-a stăpânit cu greu lacrimile.

Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Vinerea neagră, cum i se spune în popor acestei zile din săptămâna mare, este o dată în plus, zi de doliu şi reculegere.

În biserică, fiul său, Răzvan Lucescu, a ținut un discurs profund personal, potrivit agenției de presă a Patriarhiei.

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui”, a spus Răzvan Lucescu.

„S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața”, a continuat el.

„Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: A meritat absolut totul, sunt satisfăcut”, a mai spus Răzvan.

După aproape o oră și jumătate de slujbă, ușile bisericii s-au deschis din nou. Sicriul a fost scos încet, în liniște deplină, sub privirile celor care îşi lua rămas bun cu greu de la Mircea Lucescu.

La Cimitirul Bellu, unde a fost înmormântat, s-au tras trei salve de foc, drept recunoștiință pentru că a dus numele României peste tot în lume.

Joi seară, în ultima zi de priveghi, galeriile echipelor de fotbal și-au luat la revedere cu ovații. În total, în cele două zi deschise publicului 15.000 de persoane au trecut prin fața catafacului depus la Arena Națională. S-au înclinat cu respect şi i-au mulţumit lui Mircea Lucescu pentru momentele de emoţie oferite pentru care îl vor iubi mereu.