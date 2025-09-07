ANM a emis o avertizare de Cod galben în mai multe zone ale țării. Pericol de grindină și vânt puternic

Vremea
07-09-2025 | 17:48
Vânt
Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, atenţionări nowcasting Cod galben de averse torenţiale pentru zona de munte a judeţelor Arad, Bihor, Hunedoara, dar şi pentru localităţi din judeţul Cluj.

autor
Sabrina Saghin

Până la ora 18:30, în zona de munte a judeţelor: Arad (localităţile: Târnova, Gurahonţ, Hălmagiu, Vârfurile, Săvârşin, Almaş, Bârzava, Păuliş, Vărădia de Mureş, Petriş, Hălmăgel, Chisindia, Pleşcuţa), Bihor (localităţile: Aleşd, Bratca, Vadu Crişului, Şuncuiuş, Aştileu, Finiş, Lunca, Şoimi, Vaşcău, Ţeţchea, Auşeu, Măgeşti, Roşia, Bulz, Uileacu de Beiuş, Cărpinet, Drăgeşti, Copăcel, Vârciorog, Nucet, Tărcaia, Lazuri de Beiuş, Criştioru de Jos, Şinteu), Hunedoara (respectiv localităţile: Hunedoara, Brad, Pui, Vaţa de Jos, Băiţa, Crişcior, Râu de Mori, Ilia, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Şoimuş, Beriu, Baia de Criş, Sălaşu de Sus, Ghelari, Romos, Geoagiu, Veţel, Buceş, Orăştioara de Sus, Zam, Boşorod, Bucureşci, Luncoiu de Jos, Densuş, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănişca, Blăjeni, Ribiţa, Răchitova, Balşa, Vălişoara, Tomeşti, Lunca Cernii de Jos, Vorţa, Pestişu Mic, Burjuc, Topliţa, Cerbăl, Cârjiţi, Bunila, Lelese, Bulzeştii de Sus, Bătrâna), se vor semnala local averse torenţiale care vor acumula 20 - 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, până la ora 19:00, în judeţul Cluj, în localităţile Mihai Viteazu, Iara, Săvădisla, Luna, Moldoveneşti, Căpuşu Mare, Călăţele, Călăraşi, Măguri-Răcătău, Băişoara, Petreştii de Jos, Mărgău, Mărişel, Rişca, Ciurila, Beliş, Valea Ierii, se vor semnala local averse torenţiale care vor acumula 15 - 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Sursa: Agerpres

Etichete: vant, cod galben, anm, grindina,

Dată publicare: 07-09-2025 17:46

