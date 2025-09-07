Vremea azi, 7 septembrie. Furtuni în mai multe regiuni. Rafalele de vânt vor fi și de 50 km/h

Duminică vremea va fi călduroasă mai ales în vestul și în sudul României. Cele mai ridicate temperaturi, de până la 33 de grade, se vor înregistra în Oltenia.

Atmosfera va fi liniștită în prima parte a zilei, însă către seară se înnorează și apar ploi zgomotoase în zonele montane și pe spații mai restrânse în vest, în centru și în nord-vest. În unele zone se pot strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul ajunge la viteze de 40...50 km/h.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se anunță încă o zi cu soare și se face mai cald decât în mod normal la această dată. Temperaturile urcă până la 30 de grade în Bărăgan, dar pe litoral vor fi valori mai scăzute, de la 24 până la 28 de grade Celsius. Vântul va avea intensificări aproape peste tot.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera va fi însorită. Se face din nou cald, iar la amiază vor fi în jur de 30 de grade. Vântul este destul de activ și aici, iar la noapte temperaturile coboară până la 16 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, urmează o zi foarte frumoasă în zonele joase, însă pe la munte vin câteva ploi. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade la Suceava și 28 de grade la Iași, Bacău și Vaslui.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș, se mai adună norii și vor aduce averse abundente care vor fi însoțite de tunete și intensificări ale vântului. La amiază, termometrele vor indica 30 de grade la Satu Mare.

Și în vestul țării, așteptăm ploi zgomotoase, mai ales în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor, pe unde se pot acumula peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Apare și soarele printre nori, iar temperaturile scad ușor.

În Transilvania, după o dimineață cam rece în depresiuni, amiaza aduce soare și temperaturi de până la 31 de grade în vestul provinciei, pe la Alba Iulia. Și tot în vestul provinciei și pe la munte, vin și câteva ploi pe spații restrânse.

În Oltenia, vor fi multe perioade cu soare, dar și înnorări și ploi, mai ales în zona montană. La amiază, vor fi temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată.

În sudul țării, se anunță atmosferă plăcută. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Norii apar doar trecător și după prânz se vor atinge 32 de grade Celsius.

Vremea în București

În București, duminică continuă vremea frumoasă. Vântul devine un pic mai activ și temperatura urcă până la 32 de grade.

Vremea la munte

La munte, vremea rămâne caldă, însă după prânz apar înnorări și averse în majoritatea masivelor. Vor fi și descărcări electrice, s-ar putea să cadă și grindină, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 15...25 de litri pe metru pătrat.

Vremea la mare

Pe litoral se anunță încă o zi caldă și frumoasă. În stațiuni, temperaturile urcă până la 28 de grade. Vântul va fi ceva mai insistent, cu rafale de 40...45 km/h, iar apa mării va avea în jur de 23 de grade.

