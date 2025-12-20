10 județe, sub cod galben de ceață densă și polei în următoarele ore. Vizibilitate redusă pe șosele

Vremea
20-12-2025 | 14:51
ceata
Shutterstock

ANM a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceață și polei pentru 10 județe din Moldova și Dobrogea, valabile în următoarele ore.

autor
Aura Trif

Conform prognozei de specialitate, până la ora 17:00, în localităţi din judeţele Constanţa, Tulcea, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Acest fenomen va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore. 

Sursa: Agerpres

Etichete: meteo, anm, avertizare, ceata,

Dată publicare: 20-12-2025 14:51

