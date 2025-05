Alertă de „Vreme Extremă” în București. Mesajul RO-Alert

„RO-Alert: Extreme Alert

Avertizare meteo - averse torentiale ce vor acumula 25-40 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului. Perioada de manifestare: 30.05.2025, interval orar 19:25-20:15. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! Weather alert, heavy rain that will accumulate 25-40 l/sqm, electric discharges, wind intensifications. Period of manifestation: 30.05.2025, time slot 19:25-20:15. Avoid any travel and take shelter and self-protection actions! IGSU”.

