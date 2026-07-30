Numărul şomerilor este estimat la 511.600 de persoane, în scădere faţă de mai, când erau înregistraţi 522.100 de şomeri, dar în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cea mai ridicată rată a şomajului este în rândul tinerilori - 28,8%, nivel înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026, relatează Agerpres.

„Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna iunie a anului 2026 a fost de 511,6 mii persoane, în scădere faţă de luna precedentă, când erau înregistraţi 522,1 mii şomeri, dar în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (504,5 mii şomeri în luna iunie 2025)”, se arată într-un comunicat al INS.

Pe sexe, rata şomajului a cunoscut aceeaşi valoare atât la bărbaţi, cât şi la femei (6,3%). INS mai menţionează şi nivelul ridicat, de 28,8%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,8% pentru luna iunie 2026 (4,9% în cazul bărbaţilor şi 4,8% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,2% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna iunie 2026, precizează oficialii INS.

Rata șomajului se referă la ponderea persoanelor fără loc de muncă, dar care sunt disponibile și caută un loc de muncă sau așteaptă să fie încadrate.