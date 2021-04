„Viitor cu clasă”. Învățătoarea Maria Zancu, despre greutăţile dascălilor în primii ani la catedră

Profesorii tineri, ai nimănui în primul an în învăţământ. Mărturia unei învăţătoare de numai 22 de ani, care după studii s-a trezit ''aruncată'' în faţa elevilor: descurcă-te, educă!

„Este o provocare, nu e diferenţă mare între mine şi elev, şi e bine, eu îi înţeleg pe ei şi ei mă înţeleg pe mine. Eu nu le spun elevi, le spun copii, acum am 23 de copii în clasa a 3- a la o şcoală din Bucureşti”, a spus Maria Zancu în emisiunea „Viitor cu clasă”.

Odată cu pandemia şi şcoala mutată în online, tot mai mulţi profesori şi învăţători şi-au făcut conturi pe Facebook, Instagram, Tik Tok, ori canale pe Youtube unde povestesc ce fac la ore, cum predau şi astfel îi ajută pe alţi dascăli. În lipsa unor programe organizate de stat, cadrele didactice tinere, aflate în primul an de învăţământ şi-au făcut propria comunitate: TEACHER ME care are astăzi peste 900 de membri, creată de Maria Zancu, o învăţătoare din Bucureşti de numai 22 de ani.

Maria: Noi când postăm, eu şi ceilalţi profesori care postează pe reţelele de socializare, postăm lucrurile care ni se întâmplă la clasă, în special lucrurile bune, dar noi avem şi momentele noastre de monotonie, avem şi momentele noastre în care stăm şi analizam ceea ce ar trebui să facem. Reţeta succesului e complicat să o găsim, este foarte amestecată cu de toate, cu incertitudini, cu gânduri, dacă am făcut bin,e dacă nu am făcut bine, atât eu cât şi elevii mei, tot timpul stăm şi ne analizăm.

Roxana Hulpe: Tu că învăţător te întrebi de multe ori dacă faci bine ceea ce faci la clasă? Te consumă gândul acesta?

Maria Zancu: Absolut. Am foarte multe momente când stau şi mă gândesc dacă n-am făcut bine ce am făcut astăzi, dacă elevii mei nu au înţeles ceea ce le am transmis, poate ar fi trebuit să fac altfel, poate nu am timp să încerc altceva şi mă consumă şi nu cred că sunt singura care se consuma, cred că toţi profesorii trec prin asta pentru că ne dorim ca elevii să aibă un viitor strălucit şi pentru asta totul porneşte de la noi, de noi depinde.

Roxana: E o meserie categoric care te consumă dacă e făcută cu pasiune. Acest consum permanent te împinge să cauţi în permanenţă soluţii noi pentru predare?

Maria: Mereu stau şi mă gândesc dacă aşa cum am făcut data trecută, să spunem am predat o lecţie, şi dacă nu, cum aş putea să îmbunătăţesc şi unde aş putea să caut soluţii. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le ştim, în special profesorii debutanţi, cei care intra pentru prima oară în învăţământ. Sunt lucruri pe care nu le cunosc şi îţi este greu să îţi dai seama dacă ceea ce ai spus tu la clasa e corect, dacă este în regulă, şi mi-aş fi dorit ca la început, în primul meu an în învăţământ, să fi dat de acei profesori care vorbesc, cum sunt acum mulţi pe Fcaebook care vorbesc despre cum predau, şi să vam cum au ţinut ei orele respective. Noi facem lucrurul acesta la şcoală

Roxana: Cred că este pentru prima oară când am întâlnit pe cineva care vorbeşte despre greutatea , de nesiguranţa din primul an de învăţământ a unui dascăl. Am văzut că tu vorbeşti despre asta , ba mai mult ai pus şi bazele unei comunităţi care se numeşte TEACHER ME . O platformă online, un site, dar şi o pagină de Facebook. Ce se întâmplă în comunitatea TEACHER ME?

Maria: Atunci când am început eu, când am intrat în învăţământ, a fost un şoc pentru mine pentru că sunt foarte multe lucruri pe care noi trebuie să le învăţăm într-un ritm rapid şi mi-aş fi dorit să fi găsit măcar pe internet soluţii şi să-mi dau seama că nu sunt singura care trece prin asta.

Roxana: Aveai practic 19 ani când ai intrat în învăţământ şi ai fost aruncată în faţa unor elevi: ok, desurca te, educai! Evident cu un bagaj plin de studii în spate, dar partea practică lipsea.

Maria: Da, pentru că atunci când ești la facultate sau la liceu faci practică şi predai, dar predai câte o oră, o oră pe săptămână, o oră pe lună şi nu înţelegi exact ce se întâmplă în spatele predării zilnice şi atunci când intri în sistem te loveşti de toate, cu bune şi rele şi ţi-ai fi dorit să ai pe cineva care să îţi spună, să te îndrume cum ar trebui să faci. Asta facem noi acum în comunitatea noastră, în comunitatea TEACHER ME. Ne adunăm şi vorbim despre ce ar trebui să facem şi cum ar trebui să facem în viaţa de zi cu zi la catedra astfel încât să ne fie bine şi nouă, dar mai ales elevilor.

Roxana: Aceste întâlniri pe care le aveţi voi acum sunt online?

Maria: Da, sunt doar online. Avem workshopuri împreună cu o colegă, noi le susţinem, despre educaţie, despre titularizare, despre admiterea la liceul pedagocic pentru că şi acolo sunt foarte multe întrebări. Tinerii chiar cauta oameni care să-i ajute, să înţeleagă la job-ul respectiv, cum să-ţi faci meseria la catedră.

Roxana: Când ai pus bazele comunităţii TEACHER ME?

Maria: Comunitatea a luat naştere anul trecut în aprilie, eram în pandemie, în carantină şi eram destul de dezamăgită de faptul că nu găseam informaţii despre admiterea la liceul pedagocic explicate clar, adică: asta trebuie să faci, nu este greu, nu te speria. Îmi scriau foarte mulţi elevi care erau clasa a VIII-a ''cum să mă pregătesc? '', ''cum să fac?'' şi atunci am spus bun, hai să ne adunăm să vorbim despre asta şi poate aşa veţi înţelege mai bine, că avem nevoie de voi în sistem, că nu este atât de greu pe cât pare.

Roxana : Câţi oameni sunt acum în comunitate?

Maria: În acest moment sunt în jur de 900 de oameni, suntem profesori, studenţi şi elevi şi vorbim acolo despre ce se întâmplă la facultate, despre ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi la mine la şcoală şi la colegele mele.

Practic împreună căutaţi soluţii pentru problemele de care vă loviţi zilnic şi oferiţi sfaturi viitorilor profesori? Le oferiţi informaţii?

Maria: Am făcut şi platforma online TEACHER ME în noiembrie. Eram într-un moment în care nu mai ştiam ce materiale le folosesc la clasa , eram la şcoală online, copiii erau deja plictisiţi de tot ceea ce le ofeream eu şi m-am gândit ce pot să fac? Acum e mai uşor să găseşti informaţie decât mi-a fost mie în noiembrie când eram la început. Atunci mi-am spus că vreau o aplicaţie care să mă ajute să rezolv probleme la matematică , vreau o aplicaţie care să mă ajute să creez o carte cu elevii mei. Aşa că am făcut acest site unde să se regăsească toate aceste informaţii de care ai nevoie. Mai mult decât atât avem şi ONG-uri acolo care activează în domeniul educaţiei care la rândul lor susţin workshopuri, webminarii şi cursuri pe teme de educaţie. Ne-am adunat aşa toţi şi suntem mulţi acum.

Roxana : Pe site găsim şi filmuleţe cu programa de la o materie de pildă ilustrată? Găsim pentru toate disciplinele filmuleţe?

Maria: Găsim pe site aplicaţii care te pot ajuta să creezi materiale la clasă, eu acum încep să filmez şi ce predau la şcoală online, urmează să urc aceste materiale.

Roxana: Ai avut un workshop cu denumirea: Povesteşte-mi cum predai. Ce ai descoperit printre colegii tăi?

Maria: Am pornit de la ideea că suntem puţini profesori care povestim în online despre ceea ce ni se întâmplă la clasă şi m-am gândit că una dintre probleme ar fi că nu ştim cum să scriem o postare pe Facebook, pe Instagram, cum să ne exprimăm stările de la clasă pentru a ajunge la un public larg. Acum 3 ani toată lumea vorbea doar despre parte anegativa a sistemului, dar sunt mulţi care îşi fac treaba foarte bine şi au nevoie să fie auziţi şi doar aşa vor avea curaj să intre şi tinerii în învăţământ. Şi am făcut un workshop prin care i-am învăţat cum să îşi scrie poveştile de la clasă, cum să fie auziţi.

Roxana: Odată cu şcoala online am văzut multe cadre didactice care şi-au făcut pagini şi pe Instragram, pe Facebook îşi urca materiale pe YouTube, dar şi TIK TOK. Inclusiv tu ai o pagină de Tik Tok şi ai peste 70 de mii de urmăritori şi peste 1 milion de aprecieri.

Maria: Acum trei luni mi-am făcut pagină de TIK TOK. Nu a fost deloc aşteptat, nu m-am gândit nicio secundă ca voi ajunge la un număr atât de mare pe Tik Tok. Publicul e diferit de cel de pe Instagram, pentru că pe TIK TOK le vorbesc adolescenţilor şi copiilor despre gramatică, despre matematică sau cum să înveți mai uşor prin poezii.

Roxana: Factorul 1, factorul 2 ,hai să te joci cu noi. Practic faci nişte rime pe TIK TOK nişte poezii, dar în acest fel învăţaţi gramatică.

Maria: Am obervat la copiii mei că aşa prind mult mai uşor. De exemplu ei se încurcă foarte des la ortograme: nea şi ne-a şi atunci am creat o poezie, a fost cred a doua poezie pe care am postat-o pe TIK TOK: ''Nea Vasile ai văzut câtă nea s-a aşternut? Am văzut flăcăul meu, ne-a dat iarna Dumnezeu'' şi au fost foarte bucuroși, iar acum când vor să scrie ''nea'' îşi spun poezia în gând şi se gândesc dacă e ''nea'' sau ''ne-a'' cu cratimă.

Roxana: De unde îţi vin aceste idei?

Maria: Sunt o fire creativă, cred că asta e soluţia, ideea e că încerc să fac o punte între viaţă de zi cu zi şi ceea ce se întâmplă la clasă. Acum vreo două săptămâni am întâlnit un profesor care mi-a arătat pentru prima dată cum ar trebui să predai matematică, a ţinut o oră normală, dar m-a făcut tare şi pe mine să iubesc matematică. Am fost la o şcoală şi am vrut să văd o oră acolo de matematică, pentru că în permanenţă caut şi documentez alte stiluri de predat în alte şcoli.

La şcoală încerca să nu facă...

Maria: Avem „Vinerea altfel” când o zi nu facem română şi matematică, ci facem dezvoltare personală, abilităţi de comunicare şi sociale, cumva integrăm romana şi matematica, dar ne axăm mai mult pe dezvoltare personală. Dar avem şi Săptămâna Învăţării Alternative, şi acest proiect a luat naştere în pandemie. Copiii au spus că sunt plictisiţi şi că vor să cunoască oamenii care să le explice şi altfel. Am început cu româna, am avut un proiect în care am vorbit despre berze şi am avut un text informativ şi am văzut traseul berzelor pe care acesta îl parcurg până în Africa şi am invitat pe cineva care a fost atunci în Africa, după care am invitat pe cineva care ne-a vorbit despre calculatoare, despre codul morse, despre o oră de arabă şi atunci m-am întrebat de ce să nu participe mai mulţi elevi, dacă tot este online. Aşa că, în decembrie 2020 am făcut a doua ediţie cu 8 invitaţi şi peste 60 de copii din toată ţara.

Roxana: Ai şi un alt proiect în care tu te deghizezi într-un personaj, se numeşte ''Familia trăznită''. Se întâmplă în clasa ta?

Maria: Asta a pornit anul trecut, am fost într-un magazin şi am găsit o mască, am zis hai să o cumpăr că poate îmi va fi utilă. Am cumpărat-o, apoi la matematică elevii erau foarte plictisiţi, mă tot gândeam cum să-i fac eu să înveţe scăderea cu trecere peste ordin ca nu mai găseam variante. Şi mi-am pus masca şi le-am zis că eu sunt profesorul trăsnit şi am venit să mă ajutaţi. Am făcut 10 scăderi, am aflat numărul de telefon al profesorului trăsnit şi de atunci în clasa noastră se afla profesorul trăsnit. şi pentru că în 2020 eram la şcoală online, în clasa aIIIA şi nu găseam iar variante , nu mai ştiam ce să fac să-i atrag, am zis bun mă deghizez. A venit profesorul trăsnit, a venit şi soţia acestuia , a venit şi Radu, copilul profesorului trăsnit şi Mara, fiica lui.

Roxana: Deci toată familia profesorului trăsnit a apărut în faţa camerei web, ce s-a întâmplat acolo?

Maria: Erau foarte curioşi şi puneau o grămadă de întrebări şi pentru că erau curioşi prin întrebări eu puteam să-i duc în zona în care îmi doream eu. Ei puneau întrebări despre câţi ani are Profesorul Transnit şi eu îi puneam să calculeze, să spunem că el e născut în 1910 hai să vedem câţi ani are el acum.

Roxana: Asta se întâmplă săptămânal sau doar când simţi că elevii se plictisesc?

Maria: Asta se întâmplă în special la matematică dar am avut şi la ştiinţe şi română, nu fac prea des, pentru că ar fi plictisitor, am zis că facem rar când avem o noţiune nouă de predat: împărţire ori fracţii.

Maria: Întotdeauna trebuie să cauţi metode noi de predat, copiii nu mai sunt cei care erau acum 20 de ani în băncile şcolii, vor mereu ceva nou. Dacă venim şi le spunem după dictare nu rezolvăm nimic. Ai nevoie de pasiune şi de multă răbdare. Am simţit nevoia să împărtăşesc cu cineva ceea ce trăiesc la clasă, să aflu cum a împărţit cineva împărţirea, să învăţ să fiu utilă la clasă, suntem mulţi în comunitatea TEACHER ME şi e un loc în care cu toţii avem de învăţat.