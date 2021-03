Florentina Pavăl, „Profa de Mate Cool”. Cum a strâns un milion de like-uri cu clipuri despre matematică

Florentina Pavăl predă matematica pe TikTok, unde are peste 1 milion de like-uri și peste 130.000 de urmăritori.

Florentina Pavăl sau Profa de Mate Cool, așa cum e cunoscută în mediul online, predă matematică în stil clasic de 29 de ani în Fălticeni. A avut însă inspirația, curajul și dorința de a ieși din linie, de a face mai mult pentru elevii României. Like cu like și-a făcut, prin resursele proprii, catedra online, unde predă materia pe înțelesul tuturor, cu ajutorul unor clipuri.

Florentina Pavăl a venit să povestească despre experiența ei în emisiunea „Viitor cu clasă” împreună cu Roxana Hulpe, corespondent Știrile PROTV.

Roxana Hulpe: Care este cel mai urmărit clip de pe TikToK?

Florentina Pavăl: „E un clip care a mers la sufletul urmăritorilor mei, cu teorema lui Pitagora, explicat pur și simplu, un caz concret. Toată lumea a auzit de teorema lui Pitagora, și atunci a mers la sufletul urmăritorilor. Din ce am văzut eu, are peste un milion de vizualizări, a fost postat acum o lună, o lună și jumătate cred”

Roxana Hulpe: Când ați început, când v-ați făcut contul pe TikTok?

Florentina Pavăl: „În decembrie 2019, eu fac parte dintr-o echipă în care creez content și doi colegi din echipă mi-au arătat aplicația, nu știam de ea. La început nu mi-a făcut o impresie prea bună, dar a fost o provocare”



Roxana Hulpe: Ce nu vă plăcea la TikTok?

Florentina Pavăl: „Contentul, vă spun sincer, sau n-am nimerit eu, că după aceea am găsit content de calitate, dar atunci am intrat, nu mi-a plăcut ce am văzut și mi-am spus așa: am niște elevi super, generația asta de adolescenți, de elevi chiar sub vârsta adolescenței, sunt copii interesați de educație, cel puțin așa sunt elevii mei, și am zis sigur sunt care vor să vadă și altceva, și am zis să încerc. Surpriza mare a venit după câteva clipuri pe care le-am pus și a început să crească vertiginos contul meu. Am vrut să-i spun profa de mate, cum este pagina și contul de Instagram, și n-am găsit liber, și atunci am zis..cool, n-o să mă urmărească nimeni, și de fapt...”

Roxana Hulpe: Sunteți cea mai îndrăgită profesoară de mate din România...

Florentina Pavăl: „Pentru că sunt pe TikTok, pentru că sunt mulți colegi de-ai mei super îndrăgiți, cred că doar pentru că sunt pe TikTok...”

Roxana Hulpe: Urmăritorii dumneavoastră ce vârste au?

Florentina Pavăl: „Majoritatea, 10-15 ani, dar există și categoria de elevi de liceu, chiar am avut surpriza plăcută, și studenți, există un clip cu integrale duble care are ceva vizualizări, se fac doar la facultățile de profil, și mi-au cerut un ajutor și am zis, hai să pun. Nu predau așa ceva, dar mai țin minte... Deci am și urmăritori care depășesc vârsta adolescenței și chiar și adulți. Surprize plăcute, comentarii de genul mi-am adus aminte de regula semnelor, mi-am adus aminte de teorema lui Pitagora, dar preponderent sunt elevii de gimnaziu, după cum văd eu”

Roxana Hulpe: Nu v-a fost teamă niciodată că expuneți munca dumneavoastră, și matematica, pe TikTok, o platformă despre care s-a tot discutat că a dus și la diferite cazuri mai puțin fericite în rândul adolescenților, au fost diferite campanii pe această temă..

Florentina Pavăl: „Ideea mea, am zis că vreau să ajungă și alt gen de content în afară de cel de care spuneați dvs, la ei. Și se vede că a ajuns, și avem copii care chiar sunt interesați de educație, și asta este super, n-am avut nicio temere vizavi de asta.”