Vestea rea pentru cei care închiriază online. Ce le pregăteşte ANAF

Turismul clasic la hotel sau la pensiune are un concurent redutabil: cazarea în locuințele particulare.

Numărul lor a explodat în ultimii cinci ani, astfel că, în toată țara, sunt peste 10.000 de oferte care se promovează mai ales pe platformele online de tipul AirBnb sau Booking.

La Brașov, de pildă, numai în ultimele 4 luni, au intrat în circuitul turistic 400 de unități de cazare noi. Amploarea fenomenului a determinat Parlamentul să ia în dezbatere o lege cu reguli noi pentru platformele de ”homesharing”.

Originari din București, soții Mihaela și Adrian Ionescu s-au îndrăgostit de Brașov. După ce l-au vizitat de mai multe ori, s-au hotărât să cumpere un apartament cu 3 camere în Piața Sfatului, pe care le închiriază turiștilor.

Adrian Ionescu, proprietar apartament: "O cameră de hotel este aproape la fel oriunde ai merge, poți să fii în Jakarta, poți să fii la New York, hotelurile sunt toate cam la fel. Pe când, mergând și stând într-un apartament, ai întotdeauna un simț al locului respectiv. Camera de hotel este lipsită de personalitate, de căldură."

Centrul istoric al Brașovului este plin de case recent renovate, pe care proprietarii le-au introdus în circuitul turistic și le promovează pe platformele de închieri online. Acum 4 ani, la poalele Tâmpei erau doar 40 de astfel de unități. Acum sunt peste 1600 de garsoniere sau apartamente.

București, Constanța, Cluj și Sibiu sunt în topul localităților cu spații în care turiștii se pot caza prin intermediul platformelor de închiere online. Clienții sunt - în principal - străini care nu vor turism de masă.

Octavian Bota, ghid turistic: "Sunt călători independenți, sunt oameni care vin și stau în jur de două nopți în oraș, Cheluiesc în jur de 30-50-60 euro pe cazare, în funcție de cazare și cam tot atât pe ceea ce fac în oraș."

Monica Lorincz, administrator: "Am început de la 10 camere în curte în spate, ne-am extins la toată clădirea și dorim să ne extindem în continuare dacă am avea spațiu, vrem mai mult spațiu."

Pe măsură ce oferta de cazare în astfel de locuri a crescut, prețurile au început să scadă. Astfel, în București, tariful mediu de cazare este 39 de euro pe noapte, în Cluj 43 de euro, iar în Brașov gazdele cer 44 de euro pentru o garsonieră modernă, cu tot confortul.

Octavian Bota, ghid turistic: "Ca să stai într-un apartament frumos la 35 de euro off season sau 55 euro în plin sezon, ca să mănânci relativ bine sub 20 de euro de persoană și să și bei o bere bună la 3 euro, este mult mai bine decât s-o faci în Praga, unde totul este dublu."

Pe masa parlamentarilor se află o lege care impune reguli noi pentru platformele online de homesharing. Conform proiectului, acestea nu vor mai putea promova decât unitățile de cazare clasificate de ministerul Turismului sau înregistrate la ANAF.

Orice proprietar care vrea să își închirieze locuința în scop turistic o poate face legal dacă își declară venitul la fisc.

În județul Brașov sunt 419 persoane fizice care și-au declarat veniturile în această activitate, iar impozitul anual maxim plătit este de 1500 de lei pe cameră.

ANAF a anunțat că va face verificări în toată țara ca să vadă dacă proprietarii apartamentelor închiriate online plătesc și taxe către stat.