Șocul unui tânăr după ce a făcut o rezervare pe Airbnb. Pentru ce plătise 100 de lire

Un turist britanic a avut parte de un șoc după ce plătit 100 de lire pentru o noapte de cazare în Amsterdam, într-o proprietate listată pe Airbnb.

Cazarea a fost descrisă în anunț ca fiind „o casă curată în Amsterdam, cu baie privată”.

Ben Speller a aflat însă la fața locului că este vorba despre un container amplasat pe un trotuar, care se deschidea direct în stradă.

Cazul său a fost prezentat în publicația britanică The Sun.

”Am rezervat o casă curată cu baie privată. Când eram în tren proprietarul mi-a dat mesaj să-mi spună că e o problema cu apa curentă și dacă vreau să anulez rezervarea. Am refuzat pentru că nu aveam altă variantă atunci. Când am ajuns, am trecut cu TAXI-ul de trei ori pe acolo pentru că nu ne venea să credeam. Când m-am uitat din nou la anunț, fusese schimbată descrierea cu casă container”, a declarat Ben pentru The Sun.

El a fost nevoit apoi să plătească 230 de lire pentru o cameră la hotel, iar proprietarul containerului a refuzat să-i returneze banii. Compania Airbnb a intervenit însă, despăgubindu-l cu 330 de lire.

Ulterior, anunțul cu pricina a fost scos de pe site, a precizat Airbnb.