Agențiile românești oferă în 2026 inclusiv circuite în fostele republici sovietice și în statele Americii de Sud.

Irakul este probabil cea mai stranie destinație de vacanță în 2026, mai ales că, din cauza conflictelor militare, statul român ne sfătuiește să evităm orice călătorie în zonă. Un circuit al vechii Mesopotamii, cu Babilon și Bagdad, costă până la 2000 de euro. Turiștii merg doar cu asigurare medicală și de viață, care acoperă și repatrierea în caz de deces.

2200 de euro de persoană este prețul unui pachet pentru Cuba și 4000 de euro pentru Columbia și Panama. Iar pentru un concediu în Uganda, fiecare turist plătește 4700 de euro.

Atenționări și recomandări pentru turiști

Corespondent Știrile PRO TV: „Ce presupune o vacanță în locuri atipice? Sigur costuri mai mari, și uneori riscuri crescute și contactul abrupt cu o cultură radical diferită de a noastră. Așa că, înainte de a lua o decizie, consultați avertismentele Ministerului de Externe. Înainte de a pleca, învățați cât mai multe expresii locale și, odată ajunși, evitați capcanele pentru turiști.”

Pentru a vedea Uzbekistan și Drumul Mătăsii, doritorii plătesc între 1100 și 1500 de euro. Un circuit Kârgâzstan și Kazahstan – 2500 de euro. O călătorie de 10 zile în fosta Iugoslavie, adică Serbia, Bosnia Herțegovina, Muntenegru, Slovenia și Macedonia – este până la 1900 de euro. În 2025, 80 de grupuri de români au plecat spre China. Circuitele costă în jur de 2200 de euro.

Adrian Mitu, director de produs: „Cele mai noi ar fi în America de Sud, Mexic și Dia de los Muertos, Patagonia, Argentina cu Chile. Avem tour lider pentru fiecare grup, singura diferență este drumul până acolo, care este clar mai lung și trebuie un pic de rezistență pentru a sta în avion câteva ore bune.”

Turism de aventură și destinații extreme

Tot în categoria „exotic” intră turismul de aventură, cu destinații cerute pentru scufundări, parașutism și escaladă.

Marius Berca, reprezentant: „Să urce pe Kilimanjaro... am avut câteva grupuri care au urcat. Unii până la 3 mii și, alții până la 5 mii și... bineînțeles, după un instructaj prealabil.”

Agențiile își rezervă dreptul de a respinge clienții care nu au condiție fizică și o stare bună de sănătate. Cele mai îndepărtate țări sunt accesibile cu cele mai mari costuri. Australia și Noua Zeelandă – 6 mii de euro de persoană.