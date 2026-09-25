Unele dintre cele mai iubite destinații de vară pot avea o vreme destul de imprevizibilă în timpul toamnei, iar riscul de ploaie crește în această perioadă, potrivit Express.

Ținând cont de acest lucru, specialiștii în turism de la Solmar Villas au analizat condițiile meteorologice obișnuite din Europa pentru a identifica cele mai bune 10 destinații cu soare între septembrie și noiembrie.

În fruntea clasamentului se află Ayia Napa, din Cipru, iar insula ocupă toate primele patru poziții. Limassol și Larnaca se află pe locurile al doilea și al treilea, în timp ce Paphos ocupă poziția a patra.

Cipru domină clasamentul destinațiilor însorite

Prezența dominantă a Ciprului în clasament nu este surprinzătoare, având în vedere că insula înregistrează, în medie, doar 2,3 zile ploioase pe lună în timpul toamnei, iar temperaturile variază între 24°C și 29°C.

Ayia Napa și-a câștigat reputația de destinație de petrecere în timpul verii, însă în lunile de toamnă atmosfera devine considerabil mai liniștită, deși viața de noapte rămâne disponibilă pentru cei care o caută. În plus, turiștii pot găsi prețuri mai avantajoase decât în plin sezon estival.

Stațiunea de coastă se mândrește cu o serie de plaje spectaculoase, printre care Nissi Beach, cu nisipul său alb, și Makronissos Beach, cunoscută pentru apele sale cristaline.

Un turist care a vizitat Nissi Beach în septembrie a scris pe TripAdvisor: „Nissi Beach este paradisul chiar după colț! Probabil una dintre cele mai populare plaje din Cipru și pe bună dreptate.

Apa este cristalină, nisipul este fin și frumos, iar nuanța aceea turcoaz și cremoasă te face să simți că ești în paradis. Adaugă atmosfera extraordinară și oamenii frumoși și ai experiența perfectă de plajă.”

Un alt turist, care a vizitat Makronissos în timpul toamnei, a fost la fel de entuziasmat: „Cea mai frumoasă plajă, curată, cu multe șezlonguri, ape limpezi și calde, absolut uimitoare. Cea mai bună plajă pe care am găsit-o. Atmosferă minunată. Bravo municipalității, această plajă și personalul ei vă fac cinste. Prețurile șezlongurilor sunt aceleași pe fiecare plajă, zece euro pentru un set, atât de ieftin comparativ cu multe alte locuri.”

Top 10 destinații europene pentru soare în această toamnă

1. Ayia Napa, Cipru

2. Limassol, Cipru

3. Larnaca, Cipru

4. Paphos, Cipru

5. Riviera Atenei, Grecia

6. Lanzarote, Spania

7. Fuerteventura, Spania

8. Rodos, Grecia

9. Kos, Grecia

10. Malta