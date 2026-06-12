Cu toate acestea, și în acest an, turiștii pot admira acest paradis desprins din cărțile poștale doar de la distanță. Plaja, cunoscută și sub numele de „Plaja Epavei”, va rămâne închisă pe tot parcursul sezonului, potrivit Bild.

Nisip fin și alb. Apă turcoaz. Stânci abrupte de calcar care înconjoară golful ca o arenă. În mijloc se află legendara epavă „Panagiotis”, care zace acolo din 1980. Golful Contrabandiștilor atrage vizitatori de zeci de ani. Însă, la fel ca în anii precedenți, plaja va rămâne închisă și în 2026, cel puțin până la 31 octombrie.

Plaja Navagio este închisă pentru bărci și vizitatori

Publicația „Greece Gazette” explică motivele acestei decizii. Potrivit informațiilor, un nou decret guvernamental interzice atât accesul pe plajă, cât și înotul în golf.

Ambarcațiunile au voie să se apropie de țărm doar până la o distanță de 50 de metri. Cei care încalcă regulile riscă amenzi considerabile, însă valoarea acestora nu a fost precizată.

Situația este considerată gravă. Există un risc real pentru viața vizitatorilor. Deși peisajul pare idilic, condițiile din teren sunt extrem de periculoase. Căderile de pietre și alunecările de teren reprezintă o amenințare constantă.

În 2018, o prăbușire masivă de stânci a rănit mai multe persoane. În 2022, alte mase de rocă s-au desprins după un cutremur. Pentru a preveni noi accidente, autoritățile au închis plaja în mod repetat în ultimii ani.

Turiștii pot admira plaja doar de la punctul de belvedere

Vizitatorii nu trebuie însă să renunțe complet la priveliște. Aceștia pot admira plaja Navagio și celebra epavă de la distanță.

Există o platformă oficială de observare care oferă o panoramă spectaculoasă asupra golfului cu apă albastră și asupra epavei „Panagiotis”.

Totuși, publicația greacă „thetoc” relatează că accesul este permis doar dacă autoritățile locale din Zakynthos instalează garduri de protecție în zonă.