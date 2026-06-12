Funeraliile naţionale vor avea loc într-o perioadă situată între 26 iunie şi 5 iulie, în luna Muharram a calendarului musulman, estimează primarul, citat de agenţia iraniană Fars.

Ali Khamenei, care a condus Republica Islamică timp de aproape 37 de ani, a murit la 86 de ani în timpul bombardării reşedinţei sale din centrul Teheranului, pe 28 februarie 2026.

Funeraliile naţionale prevăzute iniţial pentru 4 martie fuseseră amânate din cauza războiului.

Funeraliile naționale din martie, amânate inițial pentru iunie

Iranul menţionase recent jumătatea lunii iunie pentru funeraliile naţionale care ar trebui să dureze trei zile la Teheran, precum şi în oraşele sfinte Qom şi Mashhad (nord-est), unde Khamenei va fi înmormântat.

Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, i-a succedat la începutul lunii martie, dar nu a mai apărut în public de atunci: rănit într-o lovitură aeriană, el se exprimă exclusiv prin mesaje scrise.