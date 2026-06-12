Cinzia Dal Pino, o antreprenoare dintr-o stațiune de pe litoralul italian, a lovit mortal cu mașina un hoț care i-a furat geanta din autoturism, scrie quotidianodelsud.it.

În acest dosar, procurorii au cerut să fie condamnată pe viață.

În timpul procesului, o expertiză psihiatrică a stabilit că femeia avea discernământ deplin în momentul faptei și nu suferea de probleme psihice. Apărarea a cerut schimbarea încadrării juridice în legitimă apărare depășită sau omor din culpă, însă instanța a respins aceste solicitări.

Martorii l-au transportat pe bărbat la spital, însă medicii au constatat că starea lui era critică. Autopsia a arătat că acesta a murit din cauza unei rupturi de aortă abdominală și a mai multor fracturi provocate de impact.

Curtea din Lucca a decis condamnarea pentru omor voluntar și a stabilit o pedeapsă de 18 ani de închisoare, mai mică decât cea cerută de procurori.