50 de locatari au fost evacuați de urgență din clădire.

Flăcările au izbucnit într-o garsonieră de la parter, iar fumul gros a inundat casa scării, lucru care i-a alarmat pe vecini.

Femeie: „A luat o garsonieră foc, din cauza unei lumânări, au adormit și s-a răsturnat lumânarea și ei au luat foc. Au evacuat toate garsonierele, pe mulți i-au băgat cu oxigen, intoxicați, în SMURD, în Salvare. S-au spart geamurile”.

La sosirea pompierilor, vâlvătaia pusese deja stăpânire pe întregul apartament.

Citește și
Pepenii de Dăbuleni se lasă așteptați. Când vor ajunge pe piață și cât vor costa

Luca Libotean – ISU Maramureș: „S-au evacuat 50 de persoane din bloc. 46 nu au necesitat îngrijiri medicale, iar 4 au fost victime: 2 cod roșu și 2 cod verde”.

Băiat: „Foarte mulți locatari au fost evacuați, mulți aveau cârpe la gură, inclusiv măști. Presupun că au inhalat fum. Și mai multe persoane au avut arsuri pe corp”.

Cele 4 victime au fost transportate la spital. Două dintre ele au inhalat fum. Celelalte două au suferit arsuri grave.

Dacian Juca, SMURD Maramureș: „2 în stare foarte gravă. Un stop resuscitat, cu arsuri pe peste 60% din suprafața corporală, și celălalt pacient intubat, cu arsuri ale căilor respiratorii și aproximativ 50% din suprafața corporală afectată”.

Pompierii urmează să stabilească exact de la ce a pornit incendiul.