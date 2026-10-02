Acestea permit setarea unui timp limită de utilizare zilnică, blocarea aplicațiilor nepotrivite pentru vârstă lor, dar și a site-urilor periculoase.

Setările de control parental sunt disponibile atât pentru Android cât și pentru IOS, iar setarea se face destul de ușor.

Prima regulă, cea mai importantă, este ca atunci când îi dăm unui copil un telefon mobil ar trebui să aibe minimum 11-12 ani și este foarte important să aibe propriul cont pentru telefonul mobil.

Din fericire odată cu noile actualizări de sisteme de operare, au apărut noi setări pe care le putem activa tocmai ca cei mici să rămână în siguranță atunci când folosesc telefonul.

Mai multe detalii în VIDEO atașat.