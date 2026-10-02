După ce Georgescu a fost arestat, femeia a dat un ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea acestuia, în caz contrar „geamurile de la DIICOT zboară în aer”. Tânăra a ajuns la spitalul de psihiatrie Obregia.

Polițiștii Secției 10 au fost sesizați miercuri seară, în jurul orei 22:00, cu privire la amenințările publicate în mediul online. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat-o pe femeie la o adresă din Sectorul 5 și au dus-o la sediul secției pentru audieri și pentru clarificarea situației. Ulterior, cazul a fost preluat de polițiștii Secției 24.

Potrivit Poliției Capitalei, femeia a avut un comportament recalcitrant și necooperant, astfel că a fost transportată la Spitalul „Alexandru Obregia”, pentru îngrijiri de specialitate. Medicii au decis internarea acesteia.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 24, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru stabilirea exactă a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Poliția Capitalei reamintește că amenințările formulate pe rețelele de socializare pot atrage răspunderea penală, atunci când sunt întrunite elementele unei infracțiuni.