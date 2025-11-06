Turismul românesc, în declin pe plan intern. Autoritățile încearcă să aducă vizitatori străini la târgul din Londra

Stiri Turism
06-11-2025 | 19:39
×
Codul embed a fost copiat

România încearcă să atragă mai mulți vizitatori străini, mai ales că turismul intern a scăzut anul acesta.

autor
Ana Maria Barbu

35 de agenții, hoteluri, asociații și primării au mers la Târgul Internațional de Turism de la Londra, să convingă prin tradiții și ecoturism. Dar mai avem de învățat la capitolul prezentare și promovare.

Românii au mizat pe bogăția naturală a țării. De pildă, în Munții Făgăraș, o fundație organizează tururi de observare a faunei, care includ cazare la observatoarele din inima sălbăticiei.

Vizitator: „Am avut o prezentare minunată despre fundație, despre natură, e un privilegiu să fiu aici.”

Alții au vrut să convingă prin tradiții. Un ansamblu folcloric din Craiova a atras privirile curioșilor. Câțiva chiar s-au prins în horă.

Citește și
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

Marina Andronache, reprezentant Primăria Craiova: „Prezentăm și promovăm Târgul de Crăciun, care începe săptămâna viitoare, pe 14 noiembrie, dar și frumusețile din zona noastră.”

Reprezentanții din domeniu își pun speranțele tocmai în vizitatorii străini. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, turismul intern a scăzut, în primele nouă luni, cu peste 3 procente, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Adrian Voican, vicepreședinte: „E primul an cu scăderi după pandemie în turismul românesc. Iar speranța noastră, dacă Guvernul nu are proiecte, programe și măsuri de stimulare, sunt turiștii străini.”

Totuși, standul României nu a ieșit prea mult în evidență, cu panouri care prezentau imaginea Castelului Bran, peisaje montane sau târguri de Crăciun. Alte țări au avut standuri interactive, cum ar fi Coreea de Sud, care a prezentat atracțiile cu ajutorul unui joc, în timp ce spațiul Qatarului a imitat un acvariu.

Călin Ile, președinte de onoare FIHR: „Suntem aici să învățăm multe lucruri, pentru că sunt multe țări cu standuri mult mai puternice și mai mari decât România.”

Peste 180 de țări au fost prezente la Târgul World Travel Market din Marea Britanie. România a plătit în total 2,8 milioane de lei pentru închirierea spațiului, amenajarea standului și taxa de participare.

Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, turism, turisti, londra,

Dată publicare: 06-11-2025 19:38

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
A murit cel mai bogat om din Marea Britanie: Gopi Hinduja a fondat un adevărat imperiu prin forță de muncă ieftină
Stiri externe
A murit cel mai bogat om din Marea Britanie: Gopi Hinduja a fondat un adevărat imperiu prin forță de muncă ieftină

Miliardarul Gopichand Hinduja, șeful conglomeratului indian Hinduja Group, a murit într-un spital din Londra după o lungă boală, relatează The Financial Times, citând surse.

“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Cine sunt cei doi suspecți reținuți în cazul atacului din trenul din Londra. Prima ipoteză a poliției
Stiri externe
Cine sunt cei doi suspecți reținuți în cazul atacului din trenul din Londra. Prima ipoteză a poliției

Cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu înjunghierea multiplă de sâmbătă seara într-un tren care se îndrepta spre Londra sunt cetăţeni britanici şi "nimic nu sugerează că a fost vorba despre un incident terorist".

Recomandări
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan
Stiri actuale
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan

Trezorierul PNL, Mihail Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce procurorii DNA Iași l-au acuzat că l-a ajutat pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos să intre în biroul premierului Bolojan.

Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv
Stiri Economice
Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv

În fața prețurilor care nu își temperează creșterea, oamenii sunt mai rezervați la cumpărături.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Accident înfiorător în București. Un cablu de la rețeaua electrică a tramvaielor la care lucra o echipă de intervenții a STB a fost agățat de un camion și a lovit o femeie de 69 de ani care mergea pe marginea străzii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 06 Noiembrie 2025

47:29

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28