Turismul românesc, în declin pe plan intern. Autoritățile încearcă să aducă vizitatori străini la târgul din Londra

România încearcă să atragă mai mulți vizitatori străini, mai ales că turismul intern a scăzut anul acesta.

35 de agenții, hoteluri, asociații și primării au mers la Târgul Internațional de Turism de la Londra, să convingă prin tradiții și ecoturism. Dar mai avem de învățat la capitolul prezentare și promovare.

Românii au mizat pe bogăția naturală a țării. De pildă, în Munții Făgăraș, o fundație organizează tururi de observare a faunei, care includ cazare la observatoarele din inima sălbăticiei.

Vizitator: „Am avut o prezentare minunată despre fundație, despre natură, e un privilegiu să fiu aici.”

Alții au vrut să convingă prin tradiții. Un ansamblu folcloric din Craiova a atras privirile curioșilor. Câțiva chiar s-au prins în horă.

Marina Andronache, reprezentant Primăria Craiova: „Prezentăm și promovăm Târgul de Crăciun, care începe săptămâna viitoare, pe 14 noiembrie, dar și frumusețile din zona noastră.”

Reprezentanții din domeniu își pun speranțele tocmai în vizitatorii străini. Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, turismul intern a scăzut, în primele nouă luni, cu peste 3 procente, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Adrian Voican, vicepreședinte: „E primul an cu scăderi după pandemie în turismul românesc. Iar speranța noastră, dacă Guvernul nu are proiecte, programe și măsuri de stimulare, sunt turiștii străini.”

Totuși, standul României nu a ieșit prea mult în evidență, cu panouri care prezentau imaginea Castelului Bran, peisaje montane sau târguri de Crăciun. Alte țări au avut standuri interactive, cum ar fi Coreea de Sud, care a prezentat atracțiile cu ajutorul unui joc, în timp ce spațiul Qatarului a imitat un acvariu.

Călin Ile, președinte de onoare FIHR: „Suntem aici să învățăm multe lucruri, pentru că sunt multe țări cu standuri mult mai puternice și mai mari decât România.”

Peste 180 de țări au fost prezente la Târgul World Travel Market din Marea Britanie. România a plătit în total 2,8 milioane de lei pentru închirierea spațiului, amenajarea standului și taxa de participare.

