A murit cel mai bogat om din Marea Britanie: Gopi Hinduja a fondat un adevărat imperiu prin forță de muncă ieftină

The Guardian și NDTV au relatat, de asemenea, despre moartea omului de afaceri .

Gopichand Hinduja avea 85 de ani.

În 1959, Gopi Hinduja s-a alăturat afacerii familiei, fondată în India și Iran la începutul secolului al XX-lea. El a contribuit la transformarea modestei companii comerciale într-un conglomerat major, potrivit FT.

Astăzi, Grupul Hinduja, așa cum notează publicația, investește „în orice”: servicii bancare, imobiliare, petrol, divertisment și transporturi comerciale.

Hinduja și fratele său mai mare, Srichand, s-au mutat la Londra în anii 1980, de unde au condus Grupul Hinduja. Srichand a murit în 2023.

În 2024, familia a fost implicată într-un scandal de mare amploare. Un tribunal elvețian a condamnat membrii familiei Hinduja la închisoare sub acuzația de exploatare a muncitorilor pe care îi aduseseră din India.

Prakash și Kamal Hinduja (fratele și cumnata lui Gopi Hinduja) au primit câte patru ani și jumătate, în timp ce fiul lor Ajay și soția sa, Namrata, au primit câte patru ani fiecare.

În 2025, Gopi Hinduja și familia sa s-au aflat în fruntea listei celor mai bogați oameni din Marea Britanie realizate de The Sunday Times, publicația estimând averea lor la 35,3 miliarde de lire sterline (46 de miliarde de dolari).

