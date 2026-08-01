Prim-ministrul Manuel Marrero a declarat că sectorul turistic a ajuns într-o stare de „aproape paralizie totală” și a precizat, pentru prima dată, amploarea crizei. Potrivit acestuia, șapte lanțuri hoteliere internaționale, care administrau aproximativ jumătate din camerele de hotel de pe insulă, și-au încetat activitatea în Cuba, potrivit EuroNews.

Înainte ca această criză să se adâncească în acest an, turismul reprezenta a doua cea mai importantă sursă de venituri în valută pentru Cuba și asigura locuri de muncă pentru peste 300.000 de persoane.

Astăzi, străzile din Havana Veche, odinioară pline de turiști veniți pentru soare, muzică salsa și cocktailuri, sunt aproape pustii. Potrivit premierului, 73% dintre hoteluri au fost închise, iar aproximativ 25.000 de angajați au rămas „într-o situație vulnerabilă”.

După ce autoritățile cubaneze au anunțat, în februarie, o criză a combustibilului pentru aviație, companii aeriene din Canada, Rusia și Europa și-au suspendat zborurile către insulă.

Sancțiunile SUA au accelerat declinul

Problemele din turism s-au agravat după ce Washingtonul a impus, în luna mai, sancțiuni împotriva conglomeratului militar GAESA. În urma acestei decizii, mai mulți operatori internaționali au renunțat la contractele de administrare a hotelurilor pentru a evita sancțiunile americane.

Potrivit publicației CiberCuba, declinul turismului în 2026 a fost „sever”. În perioada ianuarie-iunie 2026, Cuba a primit doar 360.000 de turiști internaționali, cu 58% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderea vine după un an 2025 descris drept „deja catastrofal” pentru turismul cubanez. Anul trecut, insula a fost vizitată de doar 1,81 milioane de turiști străini, cel mai slab rezultat din 2002 și cu mult sub ținta oficială de 2,6 milioane de vizitatori.

Marile lanțuri hoteliere au părăsit insula

Șapte lanțuri hoteliere internaționale și-au încetat activitatea în Cuba, ceea ce reprezintă 46% din camerele administrate în acest sistem.

Deși grupurile spaniole Meliá și Iberostar au continuat să opereze hoteluri în parteneriat cu Ministerul Turismului din Cuba, Washingtonul și-a extins sancțiunile în luna iulie.

Meliá Hotels International a informat Comisia Națională a Pieței de Valori din Spania că își va înceta activitatea la cele 34 de hoteluri pe care le administra în Cuba începând cu 24 iulie, iar Iberostar și Barceló au confirmat că nu mai operează hoteluri în această țară.

Decizia marchează finalul unui proces de retragere început în luna iunie și pune capăt unei prezențe de peste trei decenii a principalelor companii hoteliere spaniole în sectorul turistic cubanez, unul dintre pilonii economiei insulei.

Meliá a explicat că decizia a fost determinată de dificultățile operaționale, juridice, economice și financiare persistente cu care se confruntă Cuba.