Potrivit unui comunicat de presă, exceptate de la aceste restricții sunt transporturile: de persoane; de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală; vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră; funerare; poștale; de echipamente de prim ajutor; pentru distribuire de carburanți; de mărfuri sub temperatură controlată; pentru tractări vehicule avariate; pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate; cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării; de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare; de produse provenite din exploatări agricole; militare implicate în exerciții multinaționale; rutiere în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR); de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).

În condițiile valului de căldură persistent, cu disconfort termic deosebit de accentuat, polițiștii le recomandă conducătorilor auto adaptarea conduitei în trafic și anume: